Cildinize evde 10 binlerce lira vermeden porselene çevirin! Kuru, yağlı, karma, normal cilde göre doğal maske tarifi

Doğal ve etkili cilt bakımı her geçen gün daha da popüler hale geliyor. Cilt tipinize uygun doğal bakım maskeleri, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz ve cildinizi yenileyebileceğiniz harika seçenekler sunuyor.

CİLT TİPİNİZİ BELİRLEME

KURU CİLT: Yüzünüzde hiç yağ hissetmiyorsanız ve genellikle gergin veya pul pul oluyorsa, cildiniz kuru olabilir.

YAĞLI CİLT: T bölgesinde (alın, burun, çene) parmaklarınız yağlı hissediyorsa ancak diğer bölgelerde yağlanma az veya yoksa, cildiniz yağlı olabilir.

KARMA CİLT: T bölgesinde yağlanma görülürken yanaklar ve diğer bölgeler genellikle normal veya kuru hissediliyorsa, cildiniz karma olabilir.

NORMAL CİLT: Cildinizin genel olarak dengeli ve herhangi belirgin bir yağlanma veya kuruluk problemi yoksa, normal cilt tipine sahip olabilirsiniz.