Cildinize evde 10 binlerce lira vermeden porselene çevirin! Kuru, yağlı, karma, normal cilde göre doğal maske tarifi

Doğal ve etkili cilt bakımı her geçen gün daha da popüler hale geliyor. Cilt tipinize uygun doğal bakım maskeleri, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz ve cildinizi yenileyebileceğiniz harika seçenekler sunuyor.
Doğal ve etkili cilt bakımı her geçen gün daha da popüler hale geliyor. Cilt tipinize uygun doğal bakım maskeleri, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz ve cildinizi yenileyebileceğiniz harika seçenekler sunuyor.
CİLT TİPİNİZİ BELİRLEME
KURU CİLT: Yüzünüzde hiç yağ hissetmiyorsanız ve genellikle gergin veya pul pul oluyorsa, cildiniz kuru olabilir.
YAĞLI CİLT: T bölgesinde (alın, burun, çene) parmaklarınız yağlı hissediyorsa ancak diğer bölgelerde yağlanma az veya yoksa, cildiniz yağlı olabilir.
KARMA CİLT: T bölgesinde yağlanma görülürken yanaklar ve diğer bölgeler genellikle normal veya kuru hissediliyorsa, cildiniz karma olabilir.
NORMAL CİLT: Cildinizin genel olarak dengeli ve herhangi belirgin bir yağlanma veya kuruluk problemi yoksa, normal cilt tipine sahip olabilirsiniz.
YAĞLI CİLTLER İÇİN 🌿🍋
Malzemeler: 1 yemek kaşığı yeşil kil, yarım limonun suyu, birkaç damla çay ağacı yağı.
Hazırlanışı: Malzemeleri karıştırın ve yüzünüze uygulayın. 15-20 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.
KURU CİLTLER İÇİN 🥑🍯
Malzemeler: Yarım avokado, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı bal.
Hazırlanışı: Avokadoyu ezin, yoğurt ve bal ekleyerek karıştırın. Yüzünüze sürün ve 20 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.
NORMAL CİLTLER İÇİN 🥒🍊
Malzemeler: Yarım salatalık, 1 yemek kaşığı taze sıkılmış portakal suyu.
Hazırlanışı: Salatalığı rendeleyin ve portakal suyuyla karıştırın. Yüzünüze uygulayın ve 15 dakika beklettikten sonra suyla durulayın.