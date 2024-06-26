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Zebraların arasındaki gizli porsuğu bulabilir misin? 9 saniyede ancak zeki insanlar bulabiliyor

Son zamanlarda sosyal medyada ve çeşitli platformlarda hızla popülerlik kazanan "Zebra Testi" zekayı ölçmek için kullanılan yeni bir optik illüzyon olarak dikkat çekiyor. Bu test, kullanıcıların zebra sürüsünün içinde gizlenmiş bir porsuğu belirli bir süre içinde bulmalarını gerektiriyor. İddiaya göre, bu gizli porsuğu sadece 9 saniye içinde bulabilenler dahi sayılıyor.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 09:27 Güncelleme 27 Haziran 2024, 09:27
Zebraların arasındaki gizli porsuğu bulabilir misin? 9 saniyede ancak zeki insanlar bulabiliyor

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Bu tip optik illüzyonlar algılarımızı zorlayarak beynimizin görüntüleri nasıl işlediğini anlamamıza yardımcı oluyor. İnternet üzerinde yer alan pek çok test arasında, zebralar arasında gizlenmiş porsuğu bulma testi, özellikle zorlayıcı bulunuyor. Yüksek IQ seviyesine sahip kişilerin bile bu test karşısında zorlandığı biliniyor.

ZEBRALARIN ARASINDAKİ GİZLİ PORSUK NEREDE?

Optik illüzyonlar, genellikle fizyolojik, fiziksel ve bilişsel yanılsamalar olarak sınıflandırılır.

Bu çizimler nesnelerin büyüleyici veya şekil değiştiren görüntülerini sunarak algılama biçimimizi sorgulatır. Psikanalizin de bir parçası olan bu illüzyonlar beynimizin olayları nasıl algıladığı hakkında değerli bilgiler sunar.

SÜRÜNÜN İÇİNDEKİ PORSUĞU BULABİLDİNİZ Mİ?

Normal bir insan beyni farklı açılardan farklı algılar oluşturarak nesneleri veya görüntüleri çeşitli şekillerde görebilir.

Zebra sürüsü içinde gizlenmiş porsuğu bulmak, bu algılama yeteneğinizin bir testidir. Görseli dikkatlice inceleyerek, zebraların siyah ve beyaz çizgileri arasında gizlenmiş porsuğu tespit etmeye çalışın.

GÖREMEYENLER İÇİN İŞARETLEDİK!

Eğer görselde takılıp kaldıysanız ve saklanan porsuğu göremiyorsanız endişelenmeyin; resmin içinde kırmızı bir daire ile işaretlenmiş olarak porsuğun yerini belirttik. Bu zorlu test karşısında gözlerinizi şaşırtacak detayları keşfetmek için hazır olun.

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