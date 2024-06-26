Zebraların arasındaki gizli porsuğu bulabilir misin? 9 saniyede ancak zeki insanlar bulabiliyor

Bu tip optik illüzyonlar algılarımızı zorlayarak beynimizin görüntüleri nasıl işlediğini anlamamıza yardımcı oluyor. İnternet üzerinde yer alan pek çok test arasında, zebralar arasında gizlenmiş porsuğu bulma testi, özellikle zorlayıcı bulunuyor. Yüksek IQ seviyesine sahip kişilerin bile bu test karşısında zorlandığı biliniyor.
ZEBRALARIN ARASINDAKİ GİZLİ PORSUK NEREDE?
Optik illüzyonlar, genellikle fizyolojik, fiziksel ve bilişsel yanılsamalar olarak sınıflandırılır.
Bu çizimler nesnelerin büyüleyici veya şekil değiştiren görüntülerini sunarak algılama biçimimizi sorgulatır. Psikanalizin de bir parçası olan bu illüzyonlar beynimizin olayları nasıl algıladığı hakkında değerli bilgiler sunar.