Zebraların arasındaki gizli porsuğu bulabilir misin? 9 saniyede ancak zeki insanlar bulabiliyor

Bu tip optik illüzyonlar algılarımızı zorlayarak beynimizin görüntüleri nasıl işlediğini anlamamıza yardımcı oluyor. İnternet üzerinde yer alan pek çok test arasında, zebralar arasında gizlenmiş porsuğu bulma testi, özellikle zorlayıcı bulunuyor. Yüksek IQ seviyesine sahip kişilerin bile bu test karşısında zorlandığı biliniyor.