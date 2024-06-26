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SON DAKİKA I İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralı var mı?

Son dakika haberleri... Bahçelievler'de 4 katlı binada çökme meydana geldi. Olay yerine ekipler sevk edildi. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, bölgeden son durumu aktardı.  Vural, İçeride mahsur kalan kimsenin olmadığı bilgisini paylaştı.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 05:43 Güncelleme 27 Haziran 2024, 06:07
SON DAKİKA I İstanbul Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralı var mı?

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Son dakika haberleri... Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada çökme meydana geldi. Adrese ekipler sevk edildi.

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Çöken binanın enkazında arama çalışması başlatıldı. AFAD ekibi enkazda dinleme yapıyor.

Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, bölgeden son durumu aktardı. Vural, "İçeride mahsur kalan kimsenin olmadığı bilgisi bizimle paylaşıldı. Çökmenin neden meydana geldiği şu an bilinmiyor. Çevredeki apartmanlar güvenlik amaçlı boşaltıldı" dedi.

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