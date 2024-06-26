SON DAKİKA I İstanbul Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralı var mı?

Çöken binanın enkazında arama çalışması başlatıldı. AFAD ekibi enkazda dinleme yapıyor.

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, bölgeden son durumu aktardı. Vural, "İçeride mahsur kalan kimsenin olmadığı bilgisi bizimle paylaşıldı. Çökmenin neden meydana geldiği şu an bilinmiyor. Çevredeki apartmanlar güvenlik amaçlı boşaltıldı" dedi.

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