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Mahalleli kötü kokular yayılınca bulmuştu | Esenyurt'taki vahşette yeni gelişme! Kimliği belli oldu! Vücudunun çeşitli yerlerinde...

İstanbul'da, dün ağaçlık alanda bulunan cenazenin Nurcan Tekdemir'e ait olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Tekdemir'in vücudunda darp izlerine rastlandı. Tekdemir'in kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 09:55 Güncelleme 26 Haziran 2024, 09:55
Mahalleli kötü kokular yayılınca bulmuştu | Esenyurt’taki vahşette yeni gelişme! Kimliği belli oldu! Vücudunun çeşitli yerlerinde...

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Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi.

KÖTÜ KOKULAR GELDİ
Mahalle sakinleri boş araziden kötü bir koku geldiğini fark etti.

Esenyurt'ta boş arazide kadın cesedi bulundu

Kokunun nedenini anlamaya çalışan vatandaşlar boş araziye gitti.

35 YAŞLARINDA BİR KADIN
Mahalle sakinleri, arazide bir kadın cesedi olduğunu gördü, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin 35 yaşlarında bir kadına ait olduğunu belirledi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde kadının vücudunda darp izlerine rastlandı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nurcan Tekdemir.Nurcan Tekdemir.

Ekiplerin yaptığı incelemede cenazenin Nurcan Tekdemir'e ait olduğu belirlendi. Tekdemir'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek.

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