Mahalleli kötü kokular yayılınca bulmuştu | Esenyurt’taki vahşette yeni gelişme! Kimliği belli oldu! Vücudunun çeşitli yerlerinde...

35 YAŞLARINDA BİR KADIN

Mahalle sakinleri, arazide bir kadın cesedi olduğunu gördü, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin 35 yaşlarında bir kadına ait olduğunu belirledi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde kadının vücudunda darp izlerine rastlandı.