Kanser hücresini asit gibi eriten 4 besin! Bunları tüketenin tüm organları şifa doluyor

Her öğünde olmasa da, günde en az bir öğünde yeşil yapraklı sebzeleri sofranızda bulundurmalısınız. Mevsiminde tüketilen tüm yeşil sebzeler vücudun koruma gücünü artırır.

🥛 EV YAPIMI YOĞURT VE KEFİR

Ev yapımı yoğurt ve kefir tüketimi de kanser için büyük önem taşır. Probiyotik içeren yoğurt ve kefiri, en azından günde bir kase olarak tüketmeye özen göstermelisiniz. Bu besinler bağırsak sağlığını destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirir.