SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kanser hücresini asit gibi eriten 4 besin! Bunları tüketenin tüm organları şifa doluyor

Kanser, çağımızın en tehlikeli hastalıkları arasında yer alıyor ve sinsi bir şekilde ilerleyerek ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Kanseri doğrudan tedavi eden bir yiyecek henüz keşfedilmemiş olsa da, bazı yiyecekler bağışıklığı artırabilir ve vücudun direncini yükseltebilir. İşte kansere karşı tüketilmesi gereken o 4 besin...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 16:42 Güncelleme 26 Haziran 2024, 16:42
Kanser hücresini asit gibi eriten 4 besin! Bunları tüketenin tüm organları şifa doluyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kanser ve beslenme arasındaki ilişki incelendiğinde, dikkat edilmesi gereken ilk konuların başında yağlar gelmektedir. Sağlıklı yağların tüketilmesi büyük önem taşır. İşte kansere karşı tüketilmesi gereken 4 besin...

🍈 ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, kansersavar besinler arasında yer alır. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde meme, yumurtalık ve prostat kanseri gibi pek çok kansere karşı koruyucu etkiye sahiptir.

🧅🧄 SOĞAN VE SARIMSAK

Çoğu kişi kokusu ve keskin tadı sebebiyle soğan ve sarımsağa karşı mesafeli durabilir. Ancak bu besinler mucizevi özelliklere sahiptir. Antioksidan içerikleri ve doğal antibiyotik özellikleri sayesinde vücudun bağışıklığını güçlendirirler.

🥬 YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Her öğünde olmasa da, günde en az bir öğünde yeşil yapraklı sebzeleri sofranızda bulundurmalısınız. Mevsiminde tüketilen tüm yeşil sebzeler vücudun koruma gücünü artırır.

🥛 EV YAPIMI YOĞURT VE KEFİR

Ev yapımı yoğurt ve kefir tüketimi de kanser için büyük önem taşır. Probiyotik içeren yoğurt ve kefiri, en azından günde bir kase olarak tüketmeye özen göstermelisiniz. Bu besinler bağırsak sağlığını destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirir.

Canan Karatayın kahvaltı listesi çıktı; Günde 1 avuç tüketen zımba gibi olacak!Canan Karatayın kahvaltı listesi çıktı; Günde 1 avuç tüketen zımba gibi olacak!
Canan Karatay'ın kahvaltı listesi çıktı; Günde 1 avuç tüketen zımba gibi olacak!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile bir araya geldi
Google yetkilileri ile Dijital Telif Yasası görüşmelerinde ne yaşandı? Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman detayları açıkladı: Tarihi bir adım
Vakıf Katılım
Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler oynayacak mı? İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i
Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi
Haseke’den Kandil’e günlük 150 bin varillik petrol ağı! PKK’ya ’teröristan’ hayali kurduran milyarlarca dolarlık finansman
Muhafazakâr turizmin yeni tur operatörü: Namilatour
Siyahi çocukları evlat edinip köle yaptılar! ABD’de skandal olay: Zorla çalıştırıp ahıra kilitlediler
Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
SSK Bağ-Kur emeklisine 2’li oran çıkarıldı! %25.81-26.61 oranla maaşlar sil baştan! Temmuz’da en az...
Bu hamle çok konuşulur: Galatasaray’dan Beşiktaş’a Rafa Silva yanıtı! Transferde tek sorun var
Sevil Çetinkaya parası yüzünden mi katledildi! Astral seyahat detayı hayrete düşürdü! Yayın sonrası polise Müge Anlı’yı şikayet etti kaçtı! Müge Anlı: Gerçekten gözyaşım şuramda
NATO onayladı: Yeni genel sekreter Mark Rutte! İlk açıklama geldi: Sabırsızlıkla bekliyorum | Başkan Erdoğan’dan tebrik
Kocaeli’de müdür yardımcısına pusu! Mahir Çoğaç trafikte vuruldu
Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor
SON DAKİKA