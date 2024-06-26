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Çılgına çeviren optik illüzyon: Resimdeki farklı baykuşu 237 kişiden sadece 4'ü bulabildi

Zeka oyunları sıradan düşünme biçimlerini aşarak bize farklı bakış açıları kazandırır. Bu tür oyunlar yalnızca matematiksel becerileri değil, aynı zamanda yaratıcılığı ve problem çözme yeteneğini de geliştirir. Bugün sizlere sunduğumuz bu bulmaca renkli ve parlak arka planı ile görsel bir şölen sunarken aynı zamanda zihinsel keskinliğinizi de test ediyor.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 15:19 Güncelleme 26 Haziran 2024, 15:20
Çılgına çeviren optik illüzyon: Resimdeki farklı baykuşu 237 kişiden sadece 4’ü bulabildi

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Bugünün bulmacası, bir grup baykuş arasında saklanmış olan ve farklı fiziksel özelliklere sahip bir uzaylı baykuşu bulmanızı istiyor. Görsel, dikkatli bir gözlem gerektiren renklerle ve desenlerle dolu. Bakalım, zekanızı ve gözlem yeteneğinizi kullanarak bu bulmacayı çözebilecek misiniz?

HIZLICA İNCELEMEYE BAŞLAYIN

Baykuşlar arasında kendine has bir görünüşe sahip olan gizli karakterimizi bulmaya çalışın. Resimdeki 20 kuşun her birini dikkatle incelemeniz gerekecek. Göreviniz farklı olan bu gizemli baykuşu keşfetmek.

FARKLI BAYKUŞU GÖREBİLDİNİZ Mİ?

Bulmacamız görseli kolayca analiz etmeniz için 4 satır ve 5 sütuna bölünmüş durumda. Her bir satır ve sütundaki kuşları tek tek gözden geçirerek farklı olanı bulmaya çalışın.

İPUCU GELDİ

Eğer hala zorlanıyorsanız ve bulmacayı çözemediyseniz bir ipucu verelim. İlk satıra ve ikinci sütuna odaklanın. Burada bulunan baykuş, diğerlerinden farklı olarak gagasına sahip değil.

YERİNİ PAYLAŞIYORUZ

Bulmacanın çözümüne yardımcı olmak için farklı olan baykuşun yerini sol üst tarafta bir çember içine alarak işaretledik. Şimdi bu eğlenceli ve zihin açıcı oyunla gününüze renk katın ve mental yeteneklerinizi bir adım öteye taşıyın.

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