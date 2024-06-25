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İlk hasatta 1.5 milyon lira gelir! Bunu eken paraya para demiyor! Tarlanız olması yeterli

Muş'taki ilk mahsulünü toplayarak büyük bir gelir elde eden yerli bir çiftçi, zorlu iklim koşullarında dahi büyük bir mali başarıya imza attı. 15 dönümlük arazisinde yoğun bir emek sarf ederek 1,5 milyon TL kazanç sağladı. İşte bu hikayenin ayrıntıları:

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 11:18 Güncelleme 25 Haziran 2024, 11:18
İlk hasatta 1.5 milyon lira gelir! Bunu eken paraya para demiyor! Tarlanız olması yeterli

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Arazisinde yıllardır yonca yetiştiren Murat Özkan, geçtiğimiz yıl çilek üretimine yöneldi. Bir yıl içerisinde toplamda 40 ton çilek üreterek ekonomiye önemli bir katkı sundu. Bu yıl gerçekleştirilen ilk hasatla birlikte, Özkan ve 25 çalışanı, kavurucu sıcaklara rağmen tarlalarında yoğun bir şekilde çalışmaya devam etti.

Muş bölgesinde çilek ekimi giderek daha fazla tercih ediliyor. Özellikle yılın ilk hasadı yapılan zamanlarda çiftçiler, günün serin saatlerini fırsat bilip yoğun bir şekilde ürün topluyor. Özkan, Manisa'dan temin ettiği 100 bin çilek fidesini toprağa ekmiş. Bu yatırımdan sonra, arazisinden aylık ortalama 40 ton ürün elde ediyor.

Türkiye'de üreten paraya para demiyor

Murat Özkan'ın çilekleri, toptan olarak pazarlanıyor. Bazı alıcılar çilekleri toptan fiyatlara satın alıp yol kenarlarında tezgâhlarda satışa sunuyor. Her gün sabahın erken saatlerinden itibaren 25 kişilik bir ekip, arazide çalışıp çilekleri topluyor ve bu çilekler daha sonra müşterilere ulaştırılıyor.

Çilek ekimi, uygun koşullar ve biraz özenle verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir. İşte adım adım çilek ekimi süreci:

1. Toprağı Hazırlama

Çilek, iyi drene edilmiş, hafif asidik (pH 5.5-6.8 arası) toprakları tercih eder. Toprağın yabani otlardan arındırılması ve hafifçe kazılarak havalandırılması gerekir. Kompost veya iyi çürütülmüş gübre eklemek, toprağın besin değerini artırır.

2. Çilek Fidesi Seçimi

Sağlıklı ve hastalıksız çilek fideleri seçmek önemlidir. Fidelerin güçlü kök sistemleri ve sağlıklı yaprakları olmalıdır. Dayanıklılık ve verim açısından bölgenize uygun çeşitleri tercih edin.

3. Ekim Zamanı

Çilekler, ilkbaharın başlarında, don tehlikesi geçtikten sonra dikilmelidir. Bazı bölgelerde, sonbaharda ekim yaparak bir sonraki sezon için bitkilerin kök salmasını sağlamak da mümkündür.

4. Ekim Şekli

Çilek fideleri, genellikle 30-40 cm aralıklarla dikilmelidir. Sıralar arası mesafe ise en az 75-100 cm olmalıdır. Bu, hava sirkülasyonunu artırarak hastalık riskini azaltır ve bakımını kolaylaştırır.

5. Sulama

Çilekler, özellikle meyve verme dönemlerinde düzenli olarak sulanmalıdır. Toprağın üst katmanının nemli kalması yeterlidir, ancak su birikintisi oluşmamalıdır.

6. Mulçlama

Çilek yataklarını saman, yaprak döküntüleri veya siyah plastik örtü ile mulçlamak, yabani ot kontrolü sağlar ve toprağın nemini korur. Plastik örtüler ayrıca toprağın ısınmasına yardımcı olur.

7. Bakım ve Budama

Çileklerin sağlıklı büyümesi için solmuş yapraklar ve hastalıklı bitki parçaları düzenli olarak temizlenmelidir. Ayrıca, fazla koçanların (yeni bitki oluşturan sürgünler) kesilmesi, enerjinin meyve üretimine yönlendirilmesini sağlar.

8. Hastalık ve Zararlı Kontrolü

Çilek bitkileri, özellikle nemli koşullarda çeşitli hastalık ve zararlılara karşı hassastır. Fungisit ve insektisit uygulamaları, gerekli olduğunda önerilen dozlarda yapılmalıdır.

Bu adımları takip ederek, çilek ekimi yapabilir ve verimli bir şekilde çilek yetiştirebilirsiniz.

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