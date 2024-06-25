İlk hasatta 1.5 milyon lira gelir! Bunu eken paraya para demiyor! Tarlanız olması yeterli

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Arazisinde yıllardır yonca yetiştiren Murat Özkan, geçtiğimiz yıl çilek üretimine yöneldi. Bir yıl içerisinde toplamda 40 ton çilek üreterek ekonomiye önemli bir katkı sundu. Bu yıl gerçekleştirilen ilk hasatla birlikte, Özkan ve 25 çalışanı, kavurucu sıcaklara rağmen tarlalarında yoğun bir şekilde çalışmaya devam etti.

Muş bölgesinde çilek ekimi giderek daha fazla tercih ediliyor. Özellikle yılın ilk hasadı yapılan zamanlarda çiftçiler, günün serin saatlerini fırsat bilip yoğun bir şekilde ürün topluyor. Özkan, Manisa'dan temin ettiği 100 bin çilek fidesini toprağa ekmiş. Bu yatırımdan sonra, arazisinden aylık ortalama 40 ton ürün elde ediyor. Türkiye'de üreten paraya para demiyor