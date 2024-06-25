Bulaşık makinesi tabletini böyle kullanın! Ev hanımları zevkten 4 köşe olacak

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Bulaşık makinesi tabletlerinin bu pratik kullanım alanları sayesinde, ev işlerinizde zaman kazanabilir ve daha etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu küçük tabletler, evinizdeki birçok sorunu çözmek için beklenedik bir yardımcı olabilirler.

Fritöz Temizliği: Boş fritözü ılık suyla doldurun, bir bulaşık makinesi tableti ekleyin, 10 dakika bekleyin ve sonra durulayın. Bu işlem yağları kolayca çıkarır.