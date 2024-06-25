SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ankara Kızılcahamam'da çıkan korkunç yangın 3 evi 1 ahırda hazar oluşturdu

Ankara Kızılcahamam'da akşam saatlerinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın rüzgarın da müdahalesi nedeniyle büyüyerek mahalleye kadar ulaştı. Korkunç dakikalarda 3 ev ve 1 ahırda maddi hasar meydana geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 01:04 Güncelleme 26 Haziran 2024, 01:41
Ankara Kızılcahamam’da çıkan korkunç yangın 3 evi 1 ahırda hazar oluşturdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangında, alevlerin sıçradığı 3 ev ve 1 ahır yandı.

KURU OTLAR TUTUŞTU

Yangın, akşam saatlerinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Pazar Mahallesinde çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek mahalle merkezine ulaştı.

Yangında Uzunoğlu ailesine ait olan 3 ev ve 1 ahır alevlerin arasında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, 3 ev ve 1 ahırda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan bugün Beştepe’de Bahçeli ile görüşecek
İmamoğlu’nun düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu elinde patladı! Kemal Kılıçdaroğlu yemek masasını dağıttı: Mansur Yavaş ile görüştü
Vakıf Katılım
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg Yılın Otomobili seçildi
Soykırımcı İsrail’de yeni kriz patlak verdi! Katil ordusu Netanyahu’ya darbe yapacak | Eşi sara Sara Netanyahu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalar
Muhafazakâr turizmin yeni tur operatörü: Namilatour
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan toplantı sonrası flaş enflasyon açıklaması: Dezenflasyon başladı enflasyon hızla gerileyecek
Vincenzo Montella’dan Arda Güler açıklaması: Kararı ben vermedim
TBMM’de Google’ı terleten Siz neye razısınız? sorusu! ’Turkuvaz Medya’lı örnek: Türkiye’de toplumsal mutabakata gidiyor bu iş
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü
İsrail ordusu panikte! Eski IDF subayı ‘Arap devletleri savaşa hazırlanıyor’ dedi: Lübnan’da hareketlilik devam ediyor
Galatasaray yeni sağ bekini Almanya’da buldu! EURO 2024’ün yıldızı Aslan olabilir... Transferde dev operasyon
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten CHP’ye tribün ve taraftar uyarısı: Umarım normalleşme ruhunu zedelemez
Ayhan Sicimoğlu’nun tokat skandalında yeni gelişme! Suç duyurusunda bulundular
SON DAKİKA