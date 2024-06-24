Türkiye’de eken üreten paraya para demiyor. Hasat sonrası kilosu 650 bin TL’den gidiyor

Küresel piyasalarda, 4 gram safranın fiyatı 1 gram altınla eş değere ulaşmış durumda. Bu durum, safranın "kırmızı altın" olarak da anılmasına neden oluyor. Uzmanlar, safranın fiyatının önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edeceğini ve yatırım aracı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyorlar.
Yatırımcılar ve gurmeler, safranın bu denli değerli olmasını, lezzet, aroma ve sağlık faydaları ile açıklıyor. Safranın bu özel yeri, onu dünya baharat piyasasında vazgeçilmez kılıyor.
Safran, dünyanın en değerli baharatlarından biri olarak bilinir ve birçok sağlık faydası ile ilişkilendirilir. İşte safranın bilinen bazı faydaları:
Duygudurum İyileştirici: Safran, doğal bir antidepresan olarak işlev görebilir. Araştırmalar, düzenli olarak safran tüketen kişilerin depresyon semptomlarında azalma yaşadığını göstermektedir.
Hafıza Güçlendirici: Safranın hafıza ve öğrenme yeteneğini artırdığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Bu özelliği, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde umut verici bir alternatif olarak değerlendirilmektedir.
Kalp Sağlığını Destekler: Safranın antioksidan özellikleri, kalp hastalıklarına karşı koruyucu olabilir. Ayrıca kan basıncını düşürmeye ve kan damarlarının sağlığını iyileştirmeye yardımcı olduğu bilinmektedir.
Sindirim Sağlığına Faydalı: Safran, mide ağrısı, şişkinlik ve gaz gibi sindirim problemlerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde mide mukozasını koruyabilir.
Görme Sağlığını Korur: Safranın göz sağlığını desteklediği ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini yavaşlatabileceği belirtilmektedir.
Cilt Sağlığı İçin Yararlı: Safranın anti-inflamatuar ve anti-fungal özellikleri, cilt problemlerinin tedavisinde kullanılabilir. Ayrıca cilt tonunu eşitleyici ve parlaklık verici etkileri de bulunmaktadır.