Türkiye’de eken üreten paraya para demiyor. Hasat sonrası kilosu 650 bin TL’den gidiyor

Küresel piyasalarda, 4 gram safran ın fiyatı 1 gram altınla eş değere ulaşmış durumda. Bu durum, safranın "kırmızı altın" olarak da anılmasına neden oluyor. Uzmanlar, safranın fiyatının önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edeceğini ve yatırım aracı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Yatırımcılar ve gurmeler, safran ın bu denli değerli olmasını, lezzet, aroma ve sağlık faydaları ile açıklıyor. Safranın bu özel yeri, onu dünya baharat piyasasında vazgeçilmez kılıyor.

Safran, dünyanın en değerli baharatlarından biri olarak bilinir ve birçok sağlık faydası ile ilişkilendirilir. İşte safranın bilinen bazı faydaları:

Duygudurum İyileştirici: Safran, doğal bir antidepresan olarak işlev görebilir. Araştırmalar, düzenli olarak safran tüketen kişilerin depresyon semptomlarında azalma yaşadığını göstermektedir.

Hafıza Güçlendirici: Safranın hafıza ve öğrenme yeteneğini artırdığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Bu özelliği, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde umut verici bir alternatif olarak değerlendirilmektedir.