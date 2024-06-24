PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Türkiye'de eken üreten paraya para demiyor. Hasat sonrası kilosu 650 bin TL'den gidiyor

Türkiye, tarımsal zenginliklerle dolu bir ülke olarak dikkat çeker ve özellikle yüksek değere sahip ürünlerin yetiştirilmesiyle ciddi kazançlar elde edilmektedir. Bu bitkiler arasında, ekonomiye büyük katkılar sunan safran öne çıkar. Safranın yetiştirilmesi, ziraatla uğraşan bireyler için büyük mali faydalar sağlamaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 16:32 Güncelleme 24 Haziran 2024, 16:32
Türkiye’de eken üreten paraya para demiyor. Hasat sonrası kilosu 650 bin TL’den gidiyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu kıymetli ürünün hasattan sonra piyasadaki değeri, hayranlık uyandıracak seviyelere ulaşabilmektedir. Safranın kilogram fiyatı, 650 bin Türk Lirasına kadar çıkabilmekte, bu da tarım sektöründe emek verenlerin yüksek gelir elde etmesini mümkün kılmaktadır. Son zamanlarda Türkiye'de safran yetiştiren çiftçi sayısında gözle görülür bir artış gözlemlenmektedir.

Türkiye'de üretim yaparak servet sahibi olmak mümkündür. Özellikle safran gibi değerli baharatların kilogramı 650 bin TL gibi rakamlara ulaşabilmektedir. Bu durum, küçük miktarlardaki safran ile dahi büyük gelirler elde edilebileceğini göstermektedir.

Safran Fiyatları Altınla Yarışıyor

Dünyanın en nadide baharatlarından biri olan safran, paha biçilmez değeriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Gramıyla satılan bu kıymetli baharatın kilogram fiyatı şaşırtıcı bir şekilde 600 bin liraya ulaştı. Böylece, safran fiyatları, altın piyasasındaki fiyatlarla başa baş gidiyor. Ekonomistler ve piyasa analistleri, safranın bu denli yüksek fiyatlara ulaşmasının ardında yatan temel sebepleri açıklıyor.

Küresel piyasalarda, 4 gram safranın fiyatı 1 gram altınla eş değere ulaşmış durumda. Bu durum, safranın "kırmızı altın" olarak da anılmasına neden oluyor. Uzmanlar, safranın fiyatının önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edeceğini ve yatırım aracı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Yatırımcılar ve gurmeler, safranın bu denli değerli olmasını, lezzet, aroma ve sağlık faydaları ile açıklıyor. Safranın bu özel yeri, onu dünya baharat piyasasında vazgeçilmez kılıyor.

Safran, dünyanın en değerli baharatlarından biri olarak bilinir ve birçok sağlık faydası ile ilişkilendirilir. İşte safranın bilinen bazı faydaları:

Duygudurum İyileştirici: Safran, doğal bir antidepresan olarak işlev görebilir. Araştırmalar, düzenli olarak safran tüketen kişilerin depresyon semptomlarında azalma yaşadığını göstermektedir.

Hafıza Güçlendirici: Safranın hafıza ve öğrenme yeteneğini artırdığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Bu özelliği, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde umut verici bir alternatif olarak değerlendirilmektedir.

Kalp Sağlığını Destekler: Safranın antioksidan özellikleri, kalp hastalıklarına karşı koruyucu olabilir. Ayrıca kan basıncını düşürmeye ve kan damarlarının sağlığını iyileştirmeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

Sindirim Sağlığına Faydalı: Safran, mide ağrısı, şişkinlik ve gaz gibi sindirim problemlerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde mide mukozasını koruyabilir.

Görme Sağlığını Korur: Safranın göz sağlığını desteklediği ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini yavaşlatabileceği belirtilmektedir.

Cilt Sağlığı İçin Yararlı: Safranın anti-inflamatuar ve anti-fungal özellikleri, cilt problemlerinin tedavisinde kullanılabilir. Ayrıca cilt tonunu eşitleyici ve parlaklık verici etkileri de bulunmaktadır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor... Hangi konular masada?
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ’normalleşme’ zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul etti | Hangi konular masada? Süreç nasıl gelişti?
Nükleer tehdit topyekün savaş! İsrail, İran, Rusya, Kuzey Kore, ABD… Gizlice hazırlanıyorlar: Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
TikTok’ta tık uğruna Ben dudak seviyorum deyip çocuğu dudağından öptüren Duygu Özgül Kalebayır gözaltına alındı
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Saldırının izleri A Haber’de | Araçları ateşe verdiler
Memur ve memur emeklisine iki farklı oran! %20.34-21.11 zamla yeni maaş tablosu ortaya çıktı! Enflasyon farkı da dahil...
Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık
Beyoğlu’nda tıp öğrencisine saldırının görüntüsü ortaya çıktı! Başörtüsünü açtı küfürler savurdu
Ayhan Sicimoğlu çalışanını tokatladı! Bakın kendisini nasıl savundu? Darp edilen genç konuştu: Para teklif etti
Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli
İran seçimlerinde ankette Pezeşkiyan önde! Tahran’da Yaşasın Azerbaycan sloganı: Türk olduğum için Allah’a şükrediyorum
Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu
Bahar Candan ile birbirlerine girmişlerdi | 9. koğuştan haber var! Seçil Erzan ile Dilan Polat dert ortağı oldu
Almanya’daki EURO 2024’te karpuz desenli şapkayla Filistin’e destek: Türk halkı olarak her zaman Filistin’in yanındayız
Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret
SON DAKİKA