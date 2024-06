Muhafazakâr turizmin yeni tur operatörü: Namilatour

Son yıllarda hızla büyüyen muhafazakar turizm sektöründe adından sıkça söz ettiren Namilatour, yenilikçi yaklaşımı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor.



Namilatour Genel Müdürü Murat Ulaşmış, şirketin 2024 yılının ilk yarısına dair değerlendirmelerini ve geleceğe yönelik planlarını paylaştı.

Muhafazakâr Tatil Konsepti ve Büyüme Potansiyeli

Muhafazakar tatil konsepti , son yıllarda büyük ilgi görüyor ve hızla büyüyor. Namilatour olarak bu alanda öncü olmaktan gurur duyuyoruz. İslami hassasiyetlere uygun tatil seçenekleri sunarak, misafirlerimize huzur dolu tatil deneyimleri yaşatıyoruz. Bu alandaki büyüme potansiyeli oldukça yüksek ve biz de bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Yeni yatırımlarımız ve iş birliklerimizle sektördeki lider konumumuzu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz.





2024 Yılının İlk Yarısındaki Başarılarımız

2024 yılının ilk yarısında hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda büyük adımlar attık. Öncelikle, muhafazakâr tatil anlayışını daha geniş kitlelere ulaştırarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı başardık.

Yeni iş birliklerimiz ve modern sistem entegrasyonlarımızla Namilatour'u sektörde daha da güçlü bir marka haline getirdik. Özellikle otel, uçak ve transfer hizmetlerimizi tek bir pakette sunarak müşterilerimize daha konforlu ve ekonomik tatil seçenekleri sunduk.



Müşteri Memnuniyeti ve Hizmet Kalitemiz

Müşteri memnuniyeti, bizim için her şeyden önce gelir. Misafirlerimizin tatillerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için her ayrıntıyı düşünüyoruz. Profesyonel ekibimizle, tatil planlamasından konaklamaya kadar her aşamada mükemmel hizmet sunmaya özen gösteriyoruz. Ayrıca, misafirlerimizin geri bildirimlerine büyük önem veriyoruz ve sürekli olarak kendimizi geliştiriyoruz.

2024 yılının ilk yarısında elde edilen başarıların ve yapılan yeniliklerin 2024 yılının ikinci yarısında da devam ettirerek muhafazakâr turizm sektöründe öncü olmaya devam edeceğiz.



