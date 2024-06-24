SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Muhafazakâr turizmin yeni tur operatörü: Namilatour

Son yıllarda hızla büyüyen muhafazakâr turizm sektöründe adından sıkça söz ettiren Namilatour, yenilikçi yaklaşımı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 15:24 Güncelleme 24 Haziran 2024, 15:24
Muhafazakâr turizmin yeni tur operatörü: Namilatour

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son yıllarda hızla büyüyen muhafazakar turizm sektöründe adından sıkça söz ettiren Namilatour, yenilikçi yaklaşımı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor.

Namilatour Genel Müdürü Murat Ulaşmış, şirketin 2024 yılının ilk yarısına dair değerlendirmelerini ve geleceğe yönelik planlarını paylaştı.

Muhafazakâr Tatil Konsepti ve Büyüme Potansiyeli

Muhafazakar tatil konsepti, son yıllarda büyük ilgi görüyor ve hızla büyüyor. Namilatour olarak bu alanda öncü olmaktan gurur duyuyoruz. İslami hassasiyetlere uygun tatil seçenekleri sunarak, misafirlerimize huzur dolu tatil deneyimleri yaşatıyoruz. Bu alandaki büyüme potansiyeli oldukça yüksek ve biz de bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Yeni yatırımlarımız ve iş birliklerimizle sektördeki lider konumumuzu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz.


2024 Yılının İlk Yarısındaki Başarılarımız

2024 yılının ilk yarısında hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda büyük adımlar attık. Öncelikle, muhafazakâr tatil anlayışını daha geniş kitlelere ulaştırarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı başardık.
Yeni iş birliklerimiz ve modern sistem entegrasyonlarımızla Namilatour'u sektörde daha da güçlü bir marka haline getirdik. Özellikle otel, uçak ve transfer hizmetlerimizi tek bir pakette sunarak müşterilerimize daha konforlu ve ekonomik tatil seçenekleri sunduk.

Müşteri Memnuniyeti ve Hizmet Kalitemiz

Müşteri memnuniyeti, bizim için her şeyden önce gelir. Misafirlerimizin tatillerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için her ayrıntıyı düşünüyoruz. Profesyonel ekibimizle, tatil planlamasından konaklamaya kadar her aşamada mükemmel hizmet sunmaya özen gösteriyoruz. Ayrıca, misafirlerimizin geri bildirimlerine büyük önem veriyoruz ve sürekli olarak kendimizi geliştiriyoruz.
2024 yılının ilk yarısında elde edilen başarıların ve yapılan yeniliklerin 2024 yılının ikinci yarısında da devam ettirerek muhafazakâr turizm sektöründe öncü olmaya devam edeceğiz.

Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor... Hangi konular masada?
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ’normalleşme’ zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul etti | Hangi konular masada? Süreç nasıl gelişti?
TikTok’ta tık uğruna Ben dudak seviyorum deyip çocuğu dudağından öptüren Duygu Özgül Kalebayır gözaltına alındı
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Saldırının izleri A Haber’de | Araçları ateşe verdiler
Memur ve memur emeklisine iki farklı oran! %20.34-21.11 zamla yeni maaş tablosu ortaya çıktı! Enflasyon farkı da dahil...
Beyoğlu’nda tıp öğrencisine saldırının görüntüsü ortaya çıktı! Başörtüsünü açtı küfürler savurdu
Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık
Ayhan Sicimoğlu çalışanını tokatladı! Bakın kendisini nasıl savundu? Darp edilen genç konuştu: Para teklif etti
İran seçimlerinde ankette Pezeşkiyan önde! Tahran’da Yaşasın Azerbaycan sloganı: Türk olduğum için Allah’a şükrediyorum
Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli
Bahar Candan ile birbirlerine girmişlerdi | 9. koğuştan haber var! Seçil Erzan ile Dilan Polat dert ortağı oldu
Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu
Almanya’daki EURO 2024’te karpuz desenli şapkayla Filistin’e destek: Türk halkı olarak her zaman Filistin’in yanındayız
BBC’de pedofili heykeltıraş skandalı! İki kızına ve köpeğine cinsel tacizde bulunan Eric Gill’in heykeline 89 bin sterlinlik koruma
Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret
SON DAKİKA