SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Mevlana'nın en sevdiği içecek! Padişahların bayıldığı formül! İçen hastalık yüzü görmüyor

Osmanlı padişahlarının sağlık güvencesi olarak bilinen şerbetler arasında, günümüzde adı pek duyulmasa da büyük bir şifa kaynağı olan sirkencübin şerbeti, dikkatleri üzerine çekiyor. Adını duymayanların bile ilgisini çekecek bu şerbet, sağlık için son derece önemli faydalar sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 18:44 Güncelleme 24 Haziran 2024, 18:50
Mevlana’nın en sevdiği içecek! Padişahların bayıldığı formül! İçen hastalık yüzü görmüyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sirkencübin şerbeti, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sıkça tüketilen ve özellikle vücut temizliği sağlamasıyla bilinen bir şifalı içecektir. İşte bu şerbetin faydaları...

MEVLANA'NIN ZİNDELİK SIRRI: SİRKENCÜBİN ŞERBETİ

Mevlana Celaleddin Rumi'nin sağlık ve zindelik kaynağı olarak bilinen sirkencübin şerbeti, günümüzde de popülerliğini koruyan bir şifalı içecektir. Bu şerbet, içeriğindeki basit malzemelerle kolayca hazırlanabilir ve sağlık için birçok fayda sunar.

NASIL HAZIRLANIR?

🔺 1 litre su
🔺 1 su bardağı elma sirkesi
🔺 2-3 yemek kaşığı çiçek balı

Bu malzemeleri karıştırın ve karışımı 2 saat dinlendirin. Dinlendirdikten sonra şerbetiniz hazır olacaktır.

SİRKENCÜBİN ŞERBETİ FAYDALARI

🔴 Hazımsızlığa İyi Gelir: Sindirim sistemini destekleyerek hazımsızlık problemlerini hafifletir.

🔴Kan Şekerini Düzenler: Tokluk hissini artırarak kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

🔴Detoks Etkisi: Vücudu temizler ve detoks etkisi sağlar, antioksidan özellikleri sayesinde sağlıklı bir iç organ işlevini destekler.

🔴Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, grip gibi hastalıklara karşı direnci artırır.

Kaşıntı, egzama, ürtiker, sedef bu sebeple ortaya çıkıyor! Canan Karatay 30 günde tüm sorunları giderecek yöntemi açıkladıKaşıntı, egzama, ürtiker, sedef bu sebeple ortaya çıkıyor! Canan Karatay 30 günde tüm sorunları giderecek yöntemi açıkladı
Kaşıntı, egzama, ürtiker, sedef bu sebeple ortaya çıkıyor! Canan Karatay 30 günde tüm sorunları giderecek yöntemi açıkladı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Katil İsrail’den insanlık dışı işkence! Filistinlilere tecavüz etmesi için köpekleri eğitiyorlar
AK Parti’de MYK sonrası Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
MSB’den flaş bedelli askerlik açıklaması! 28 Haziran tarihine dikkat: 38 bin TL fazla ödeyebilirsiniz | Başvuru ve ödeme tarihleri verildi...
’Hançer’den ’dostane’ye... Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun masasına oturmayı kabul etti! Adım adım düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu
Nükleer tehdit topyekün savaş! İsrail, İran, Rusya, Kuzey Kore, ABD… Gizlice hazırlanıyorlar: Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
TikTok’ta tık uğruna Ben dudak seviyorum deyip çocuğu dudağından öptüren Duygu Özgül Kalebayır tutuklandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ’normalleşme’ zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul etti | Hangi konular görüşüldü? Süreç nasıl gelişti?
DEM Partili 9 eş başkana yurt dışı yasağı! İşte o isimler
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Saldırının izleri A Haber’de | Araçları ateşe verdiler
Memur ve memur emeklisine iki farklı oran! %20.34-21.11 zamla yeni maaş tablosu ortaya çıktı! Enflasyon farkı da dahil...
Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık
Beyoğlu’nda tıp öğrencisine saldırının görüntüsü ortaya çıktı! Başörtüsünü açtı küfürler savurdu
Ayhan Sicimoğlu çalışanını tokatladı! Bakın kendisini nasıl savundu? Darp edilen genç konuştu: Para teklif etti
Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli
İran seçimlerinde ankette Pezeşkiyan önde! Tahran’da Yaşasın Azerbaycan sloganı: Türk olduğum için Allah’a şükrediyorum
SON DAKİKA