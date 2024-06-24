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Kaşıntı, egzama, ürtiker, sedef bu sebeple ortaya çıkıyor! Canan Karatay 30 günde tüm sorunları giderecek yöntemi açıkladı

Cilt, vücudumuzu ve organlarımızı koruyan en önemli organlardan biridir. Cildimizde bulunan mikrobiyomlar, cildin sağlığını korumada büyük bir rol oynar. Mikrobiyomların dengesi bozulduğunda, çeşitli cilt hastalıkları ortaya çıkabilir. Prof. Dr. Canan Karatay, cilt hastalıklarının önlenmesi için sağlıklı beslenme ve doğal ürünlerin kullanımının gerekliliğine dikkat çekti. İşte egzamanın kökünü kurutacak o yöntem...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 16:03 Güncelleme 24 Haziran 2024, 16:03
Kaşıntı, egzama, ürtiker, sedef bu sebeple ortaya çıkıyor! Canan Karatay 30 günde tüm sorunları giderecek yöntemi açıkladı

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Ciltte görülen egzama, sedef hastalığı, kaşıntılar ve ürtikerler vücudunuzdaki birçok tehlikenin habercisi olabilir. İşte bu sorunlara iyi gelecek o yöntem...

ZEYTİNYAĞI VE FINDIK YAĞI KULLANIN

Cilt sağlığını korumak için sağlıklı yağlar, proteinler ve D vitamini alımına dikkat edilmelidir. Özellikle zeytinyağı ve fındık yağı gibi doğal yağlar, cildin kurumasını önler ve kaşıntıları azaltır.

CİLDİNİZİ SİRKE VE KARBONATLA TEMİZLEYİN

Cildin sağlığını korumak için deterjanlar ve inorganik temizlik ürünlerinden kaçınılmalıdır. Bunun yerine doğal sirke ve karbonat gibi temizleyiciler tercih edilmelidir. Özellikle hanımların sık sık deterjanlarla teması, ciltte tahribata yol açabilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DÜŞÜKSE EGZAMA ARTAR

Cilt ve genel bağışıklık sistemi için D vitamini ve kolesterol önemlidir. Bu vitaminler, beyaz kan hücreleri ve bağışıklık hücrelerinin güçlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle bu tür cilt problemleri bağışıklık sistemi ile ilgili bir sorun yaşadığınıza işaret eder.

STRESİ AZALTMAK VE HAREKET ETMEK GEREKİR

Stresten uzak durmak, düzenli uyku, yüzme ve güneşte vakit geçirme, cilt sağlığı için önemlidir.

DOĞAL KREMLER VE İLAÇLAR

Kaşıntılar ve sinek ısırıkları için doğal çözümler kullanılmalıdır. Örneğin, zeytinyağı cildi yumuşatır, sirke sinek ısırıklarına iyi gelir ve karbonatlı su banyosu rahatlama sağlar.

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