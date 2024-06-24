SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul'da tatili sonrası trafik yoğunluğu! | YOL DURUMU

İstanbul'un trafik çilesi bitmiyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk oluştu. Araçlar güçlükle ilerlerken yoğunluk yüzde 50'lere dayandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 08:59 Güncelleme 24 Haziran 2024, 09:29
İstanbul’da tatili sonrası trafik yoğunluğu! | YOL DURUMU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'un trafik çilesi kaldığı yerden devam ediyor.

TATİL SONRASI KALDIĞI YERDEN DEVAM!
9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.

YÜZDE 50'LERE DAYANDI
İBB Cep trafik uygulamasında saat 08.50 itibariyle trafik yüzde 45 olarak ölçüldü.

Özellikle Cevizlibağ Edirne istikametinde araçlar güçlükle ilerledi. Toplu ulaşımda da yoğunluk oluştu. Duraklar ve otobüsler doldu.

GİDERKEN DE DÖNERKEN DE AYNI MANZARA
Öte yandan Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle milyonlar dün dönüşe geçti. Havada karada, trafik kilitlendi. İstanbul'un girişinde ise kilometrelerce uzunlukta kuyruklar meydana geldi...

İstanbula akın var... Tatilciler dönüş yolunda | TRAFİK YOL DURUMUİstanbula akın var... Tatilciler dönüş yolunda | TRAFİK YOL DURUMU

HAVADA DA YER KALMADI
Uçak, otobüs ve trenlerde yer kalmadı. Firmalar ek seferler açtı. Özel aracıyla yola düşenler ise saatlerce trafikte kaldı.

Türkİye genelindeki havalimanlarında ise rekor kırıldı. Antalya Havalimanı, 22 Haziran'da yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaştı: 199 bin 751 yolcu ve 1175 uçuş...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ’normalleşme’ zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul edecek | Hangi konular masada? Süreç nasıl gelişti?
Teröre Bozdoğan-45 darbesi: 2’si kırmızı 4’ü turuncu 2’si gri toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul’da tatili sonrası trafik yoğunluğu! | YOL DURUMU
Montella, göz bebeğimiz Arda Güler’in yeleğini elinden böyle aldı! O görüntüler herkesi ayağa kaldırdı!
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
Yeni vergi paketinde neler var? Dikkat çeken ÖTV istisnası detayı! Sistem nasıl işleyecek? Süre 5 yıldan 10 yıla çıkıyor
Kaya Sabancı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edilmedi mi? Hastanede verdiği ifade ortaya çıktı
Timur Cihantimur için 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Mahkeme reddetti! Savcı gerekçeleri bir bir sıraladı
Emekliye yeni maaş hesabı: Temmuz artışı nasıl uygulanacak? İşte kök aylık, taban maaş, ek ödeme ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu çalışanını tokatladı! Skandalı montaj diyerek savundu
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Sergey Melikov’dan ilk açıklama: Savaş evimize geldi
Kısa çalışmada kurallar değişti! Yeni yönetmelik neler getirdi? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Kim Milyoner Olmak İster’de ilkokul matematik sorusunu bilemeyen yarışmacı joker hakkı kullandı! Sosyal medyada gündem oldu
Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak
Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı tatili sonrası yoğun diplomasi! MYK, 9. yargı paketi, istişare toplantısı, Astana ziyareti, NATO Liderler Zirvesi...
SON DAKİKA