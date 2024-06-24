İstanbul’da tatili sonrası trafik yoğunluğu! | YOL DURUMU

HAVADA DA YER KALMADI

Uçak, otobüs ve trenlerde yer kalmadı. Firmalar ek seferler açtı. Özel aracıyla yola düşenler ise saatlerce trafikte kaldı.

Türkİye genelindeki havalimanlarında ise rekor kırıldı. Antalya Havalimanı, 22 Haziran'da yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaştı: 199 bin 751 yolcu ve 1175 uçuş...