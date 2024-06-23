Genç çiftler arasında giderek artıyor! Uzmanlardan evlilere uyarı! Uyku boşanması tehlikesi...

Evli çiftler ve birlikte yaşayan partnerler genellikle birlikte uyumayı tercih eder. Birlikte sarılıp uyumanın ilişki açısından faydalı olduğu düşünülse de, sağlık açısından yararları konusunda tartışmalar devam ediyor. Uzmanlar, eşlerin ayrı yataklarda uyumayı tercih etmelerini "uyku boşanması" olarak tanımlıyor.
5 ÇİFTTEN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR
Uyku boşanmalarının başlıca nedeni horlama. New York Times'ın 2023 yılında 2.200 ABD'li yetişkinle yaptığı bir ankete göre, her beş çiftten biri ara sıra da olsa ayrı yatak odalarında uyumayı tercih ediyor. Bu durumun aksine, bazı araştırmalar birlikte uyumanın faydalarını gösteriyor. 2020 yılında 12 çift üzerinde yapılan bir çalışmada, birlikte uyuyan çiftlerde REM evresinin yüzde 10 daha uzun olduğu tespit edildi.
Özellikle şu dört yaygın neden, çiftlerin bu tercihi yapmasında etkili rol oynuyor:
Farklı Uyku Programları: Bir partner gece kuşu iken diğeri erken yatmayı tercih edebilir. Bu durum, uyku vakti rutinlerinde uyumsuzluk ve çatışmalara yol açabilir.
Horlama ve Diğer Uyku Bozuklukları: Yüksek sesle horlama veya huzursuzluk gibi uyku problemleri, partnerin uykusunu etkileyebilir ve ayrı yatak odalarında uyuma ihtiyacını ortaya çıkarabilir.