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Genç çiftler arasında giderek artıyor! Uzmanlardan evlilere uyarı! Uyku boşanması tehlikesi...

Evli çiftlere uzmanlardan uyarı geldi. Eğer sizler de geceleri bu yöntemi uyguluyorsanız dikkat etmeniz gereken detaylar bulunuyor. Son zamanlarda giderek artan uyku boşanması ise popülerliğini arttıran durumlar arasında yer alıyor. İşte evli çiftlerin dikkat etmesi gereken o detay...

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 17:02 Güncelleme 23 Haziran 2024, 17:02
Genç çiftler arasında giderek artıyor! Uzmanlardan evlilere uyarı! Uyku boşanması tehlikesi...

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Evli çiftler ve birlikte yaşayan partnerler genellikle birlikte uyumayı tercih eder. Birlikte sarılıp uyumanın ilişki açısından faydalı olduğu düşünülse de, sağlık açısından yararları konusunda tartışmalar devam ediyor. Uzmanlar, eşlerin ayrı yataklarda uyumayı tercih etmelerini "uyku boşanması" olarak tanımlıyor.

5 ÇİFTTEN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

Uyku boşanmalarının başlıca nedeni horlama. New York Times'ın 2023 yılında 2.200 ABD'li yetişkinle yaptığı bir ankete göre, her beş çiftten biri ara sıra da olsa ayrı yatak odalarında uyumayı tercih ediyor. Bu durumun aksine, bazı araştırmalar birlikte uyumanın faydalarını gösteriyor. 2020 yılında 12 çift üzerinde yapılan bir çalışmada, birlikte uyuyan çiftlerde REM evresinin yüzde 10 daha uzun olduğu tespit edildi.

Özellikle şu dört yaygın neden, çiftlerin bu tercihi yapmasında etkili rol oynuyor:

Farklı Uyku Programları: Bir partner gece kuşu iken diğeri erken yatmayı tercih edebilir. Bu durum, uyku vakti rutinlerinde uyumsuzluk ve çatışmalara yol açabilir.

Horlama ve Diğer Uyku Bozuklukları: Yüksek sesle horlama veya huzursuzluk gibi uyku problemleri, partnerin uykusunu etkileyebilir ve ayrı yatak odalarında uyuma ihtiyacını ortaya çıkarabilir.

Sıcaklık Tercihleri: Bir partner daha sıcak, diğeri daha serin bir uyku ortamını tercih edebilir. Bu farklılıklar, ortak bir uyku ortamı bulmayı zorlaştırabilir.

Huzursuz Uyku Alışkanlıkları: Partnerlerden biri dönüp duran veya uykuyu bölen davranışlara sahip olabilir. Bu durumda ayrı yatak odaları, daha iyi bir uyku kalitesi sağlamak için bir çözüm olabilir.

ZARARLARI

Duygusal Bağın Zayıflaması: Birlikte uyumak, çiftler arasında duygusal yakınlık ve bağ kurulmasına yardımcı olabilir. Ayrı yataklarda uyumak, bu duygusal bağın zayıflamasına veya mesafenin artmasına neden olabilir.

İletişim Zorlukları: Ayrı yatak odalarında uyumak, bazı çiftler için iletişim eksikliğine veya birbirlerini daha az görmelerine yol açabilir. Uyku boşanması kararı alırken, açık ve dürüst iletişimin korunması önemlidir.

Toplumsal ve Kültürel Algılar: Toplumsal normlar veya kültürel beklentiler, ayrı yataklarda uyumayı kabul edilemez veya ilişkide sorun olduğu gibi algılayabilir. Bu durum, bazı çiftlerin bu seçeneği düşünmelerini engelleyebilir veya üzerlerinde baskı oluşturabilir.

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