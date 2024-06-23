Genç çiftler arasında giderek artıyor! Uzmanlardan evlilere uyarı! Uyku boşanması tehlikesi...

Sıcaklık Tercihleri: Bir partner daha sıcak, diğeri daha serin bir uyku ortamını tercih edebilir. Bu farklılıklar, ortak bir uyku ortamı bulmayı zorlaştırabilir.

Huzursuz Uyku Alışkanlıkları: Partnerlerden biri dönüp duran veya uykuyu bölen davranışlara sahip olabilir. Bu durumda ayrı yatak odaları, daha iyi bir uyku kalitesi sağlamak için bir çözüm olabilir.