Diyarbakır ve Mardin’de çıkan anız yangınlarında 15 kişi hayatını kaybetti | Valilikten o iddialara açıklama geldi!

Diyarbakır ve Mardin'de çıkan anız yangınlarında ölenlerin sayısı 15'e yükseldi. Yaralılardan son olarak Zekiye Erdenli (55) de yaşamını yitirdi. Öte yandan bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında yer alan "anız yangını bölgesinde bir gencin darbedildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
BİLANÇO 15'E ÇIKTI
Yangın, Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi başlayıp rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerlemiş ve yerleşim alanlarına da sıçramıştı.
Feci olayda Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli ve Fadıl Demir hayatını kaybetmişti.
'HERHANGİ BİR DARP OLAYI YAŞANMADI'
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ali İhsan Su'nun dün Köksalan ve Yazçiceği mahallelerinde Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında yaşanan arazi yangınında hayatını kaybeden vatandaşların taziyesine katıldığı aktarıldı.
Vali Su'nun, taziye programı sırasında ailelerin acılarını paylaştığı, gerekli destek ve yardımların sağlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade ettiği kaydedildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı.
"Ziyaret esnasında taziye yerinde bulunan bir vatandaş tepkili söylemlerde bulunmuş, cenaze yakınları da yapılan bu tepkinin kendilerine yönelik bir hakaret olduğunu dile getirmişler, taziye yerinde bu şekilde söylemlerin doğru olmadığını ifade etmişlerdir. Sayın Valimizin korumaları ile S.Ç. arasında herhangi bir darp olayı yaşanmamıştır. Devletimiz, tüm kurumlarıyla yangında mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir. Yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
Bu arada, darbedildiği iddia edilen gencin jandarmaya başvurarak haberi yapanlar hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.