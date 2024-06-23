Diyarbakır ve Mardin’de çıkan anız yangınlarında 15 kişi hayatını kaybetti | Valilikten o iddialara açıklama geldi!

Diyarbakır ve Mardin'de çıkan anız yangınlarında ölenlerin sayısı 15'e yükseldi. Yaralılardan son olarak Zekiye Erdenli (55) de yaşamını yitirdi. Öte yandan bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında yer alan "anız yangını bölgesinde bir gencin darbedildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

BİLANÇO 15'E ÇIKTI

Yangın, Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi başlayıp rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerlemiş ve yerleşim alanlarına da sıçramıştı.

Feci olayda Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli ve Fadıl Demir hayatını kaybetmişti.