2 ürün sayesinde güneş yanığından kurtulun! Dakikalar içinde rahatlatacak

Uzmanlar, güneş yanığı tedavisinde etkili olan ve ağrıyı hafifleten çeşitli ürünleri öneriyor. Özellikle evde kullanılabilecek en iyi ürünler arasında karbonat ve yulaf ezmesi bulunuyor.
Uzmanlar, güneş yanığı tedavisinde etkili olan ve ağrıyı hafifleten çeşitli ürünleri öneriyor. Özellikle evde kullanılabilecek en iyi ürünler arasında karbonat ve yulaf ezmesi bulunuyor.
Karbonat, su ile karıştırılarak oluşturulan bir pasta şeklinde cilde uygulandığında, ciltteki kaşıntıyı ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilir. Karbonatın pH dengesini geri kazandırıcı etkisiyle, güneş yanığı sonrası cildinizi rahatlatabilirsiniz.
Yulaf ezmesi ise koloidal özellikleri sayesinde cildi yatıştırmak ve iyileşmeyi teşvik etmek için ideal bir çözümdür. Yulaf ezmesini biraz lukewarm suyla karıştırarak banyo suyunuza ekleyebilir veya doğrudan etkilenen bölgelere uygulayabilirsiniz.
Karbonat ve yulaf, cilt bakımında ve sağlıkta çeşitli faydalar sağlayan doğal malzemelerdir. Karbonat, anti-inflamatuar özellikleri ile bilinir ve ciltteki aşırı yağı absorbe ederek sivilce ve akne gibi sorunların tedavisinde yardımcı olabilir.
Ayrıca, hafif bir peeling etkisiyle ölü cilt hücrelerini temizlemeye ve cildi pürüzsüzleştirmeye yardımcı olabilir.