2 ürün sayesinde güneş yanığından kurtulun! Dakikalar içinde rahatlatacak

Karbonat ve yulaf, cilt bakımında ve sağlıkta çeşitli faydalar sağlayan doğal malzemelerdir. Karbonat, anti-inflamatuar özellikleri ile bilinir ve ciltteki aşırı yağı absorbe ederek sivilce ve akne gibi sorunların tedavisinde yardımcı olabilir.