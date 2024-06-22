Zeka testi fenomen oldu: Kedi ve köpeklerin içindeki yavru aslan nerede? 448 kişi denedi 8’i 11 saniyede bulabildi

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Bu özel test, Türkiye genelinde birçok insan tarafından merakla konuşuluyor. Zira bulmacada, kedi ve köpek imajlarının baskınlığı, gizlenmiş yavru aslan figürünü bulmayı oldukça zorlaştırıyor. Bu durum, hem dikkat hem de zeka becerilerini zorlayan bir deneyim sunuyor.

Zihin Sınırlarını Zorlayan Test: 448 Kişiden 8'i Başardı Bu ilgi çekici optik illüzyon testinde, çoğunlukla kedi ve köpek figürleri yer almakta ve yavru aslan figürü ise sadece tek bir örnekle gizlenmiş durumda. Testin zorluğu, bu gizli figürün 11 saniye içinde tespit edilmesi gerekliliğinden kaynaklanıyor.