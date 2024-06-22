Yok böyle olay! Çalıştığı şirketi casusluk yapmakla suçladı!

Ankara'da savunma sanayii alanında faaliyet yürüten İtalyan şirketinin Türkiye Temsilciliği'nde yönetici olarak çalışan İtalyan P.N., şirkete dava açtı. Çarpıcı iddialarda bulundu. Çalıştığı süreçte şirketin Türkiye'ye yönelik yasal olmayan birtakım işlerine karşı çıktığını kaydeden P.N., şirketin kendisini "psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle" işten çıkardığını kaydetti. Bir Türk ile evli olduğu için şirkette ayrımcılığa uğradığını belirten P.N., suç duyurusunda bulundu. P.N., İtalyan firmanın Türkiye'de yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu bunların casusluk kapsamına alınarak incelenmesini istedi.

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