Söyledikleri bir bir çıkmıştı! Baba Vanga’dan tüyleri diken diken edecek 2024 kehaneti

TIPTA ÇIĞIR AÇACAK BULUŞLAR 2024 tıp dünyası için de umut verici haberlerle dolu olacak. Vanga, Alzheimer ve kanser gibi ölümcül hastalıkların tedavisinde büyük ilerlemeler olacağını öngörüyor. Bu ilerlemelerin, pek çok insanın hayatını kurtarabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor.

Hava kirliliğiyle birlikte ekolojik dengenin bozulması ve bu durumun tetikleyeceği afetler, Vanga'nın kehanetlerinde yer alıyor. Bu öngörüler, çevresel faktörlerin insan yaşamı üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor.

2024 yılı aynı zamanda ekonomik açıdan da dalgalarla sarsılacak. Vanga, borçların artması, jeopolitik gerilimler ve ekonomik güç dengelerinin değişimi gibi etkenlerin küresel bir krize yol açabileceğini belirtiyor.

Baba Vanga güçlü bir ejderhanın yükselişini ve bunun uluslararası ilişkilerde yeni bir dönem başlatacağını öngörüyor. Ayrıca, "100, 5 ve bir sürü sıfır" içeren yeni bir kırmızı para biriminin kullanıma sunulacağını da iddia ediyor.