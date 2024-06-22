Moloz vahşeti

İzmir Karşıyaka'da oto tamircisi Hüseyin Akıncı (38), evini tadilat yaptıran komşusu mimar D.E.A.'dan (43) apartmanın önüne koyduğu molozları kaldırmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesiyle D.E.A. Akıncı'ya tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akıncı'yı hastaneye kaldırdı. Ancak genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından D.E.A. polise gidip ifade verdi. Katil zanlısı, "Korkutmak için silahımı doğrulttum, öldürme amacım yoktu. Tabanca ateş aldı" diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE TARTIŞMIŞLAR

Öte yandan Akıncı ve D.E.A.'nın aynı sebepten dolayı tartıştıkları ortaya çıktı. Aynı binadaki komşusu Tamer Gazioğlu (60), "İki komşu daha önce de molozların kaldırılması nedeniyle tartışmış. Olay günü telefonla görüşmüşler. Birbirlerini aşağıya çağırmışlar. Tartışma burada da sürmüş. 'Teslim oluyorum ambulans çağırın' demiş." diye konuştu.