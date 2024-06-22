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Ankara'da otobüste köpekle binen kadın yolcularla tartıştı! O anlar kamerada

Ankara'da köpeği ile otobüse binen kadın ile yolcular arasında tartışma çıktı. Otobüsten indirilen kadının yolculara hakaret etmesi kameralara yansıdı.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 11:27 Güncelleme 22 Haziran 2024, 11:48
Ankara’da otobüste köpekle binen kadın yolcularla tartıştı! O anlar kamerada

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Ankara'da otobüse köpeğiyle binen bir kadın yolcularla tartıştı.

Olay, Altıağaç- Ulus arasında sefer yapan 343 numaralı EGO otobüsünde meydana geldi.

YOLCULAR İNMESİNİ İSTEDİ
Yolcu almak için duran otobüse, kucağında ağızlığı olmayan köpeğiyle binmek isteyen bir kişi ile otobüstekiler arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA ANI KAMERADA
Yolcular kucağında köpek bulunan vatandaşın otobüsten inmesini istedi.

Otobüsten indirilen kişinin yolculara hakaret etmesi ise tepki çekti. Otobüste yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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