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Alman iş kadını Türk baba ile oğlu kandırdı! 70 milyon TL’sini kaptırdı: Soluğu Türkiye’de aldı

Alman iş kadını Bettina, Düsseldorf’ta tanıştığı Türk baba ile oğluna kandı. Yüksek kar vaadi yalanına inandı. 70 milyon TL’sini kaptırdı. Soluğu Türkiye’de alıp suç duyurusu yaptı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Haziran 2024 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:02
Alman iş kadını Türk baba ile oğlu kandırdı! 70 milyon TL’sini kaptırdı: Soluğu Türkiye’de aldı

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Bettina Christel Setareh (60), Düsseldorf'ta 2021 yılında Ferdi Ş. ve babası Orhan Ş. ile tanıştı. Baba oğul zamanla Setareh'ın güvenini kazandı. İlerleyen zamanda şüpheli Ferdi Ş. iddiaya göre Almanya'dan lüks araçlar satın alıp Türkiye ve Dubai'de sattıklarını vurguladı. Ayrıca Türkiye'de önemli gayrimenkul yatırımı yaptıklarını anlattı. Bu yatırımlara katkı sağlaması halinde Bettina Christel Setareh'ın yüzde 40 civarında kazanç elde edeceğini yalanını attı. İkna olan Bettina Christel Setareh 2022 ve 2023 yıllarında 2 milyon Euro'yu (70 milyon TL) parayı zanlıların hesabına yolladı. Parasını bir türlü tahsil edemeyen Setareh soluğu Türkiye'de aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şüpheliler hakkında suç duyurusu yaptı. Başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı. (ARMAĞAN YILMAZ)

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