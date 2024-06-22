42 yıl boyunca bıyıklarını kesmedi! Dünya Bıyık Şampiyonu Memili Rüştüoğlu bıyıkları ile ün kazandı

Kahramanmaraş Göksun'da yaşayan Memili Rüştüoğlu (76) 42 yıl boyunca bıyıklarını hiç kesmedi. 1988'de Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Dünya Bıyık Şampiyonası'nda 1 metre 80 santim uzunluğundaki bıyıkları ile birinci seçildi. Dünya rekoru kırarak bıyık şampiyonu olan Rüştüoğlu, bıyıklarının sağladığı şöhret sayesinde dünyayı gezdi. Dünyanın en uzun bıyığına sahip olan tek kişi olduğunu belirten Memili Rüştüoğlu, şunları söyledi:

"Bıyıklarımı büyütmeye 25 yaşında başladım. Şu anda 76 yaşındayım. Gittiğim ülkelerde insanlar benimle fotoğraf çektirebilmek için sıraya giriyordu, yerine göre 50 dolar, 100 dolar ödüyorlardı. Eşim bıyıklarıma vuruldu. Bıyıklarım sayesinde çok para kazandım. 4 çocuk büyütüp 3 dükkan 1 ev aldım. Sol bacağımda rahatsızlığım nedeniyle kesilince artık yarışlara da katılmadığım için kısa bıyık bıraktım.

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