Zeka testi: Ağaçtaki 5 hayvan nerede? 536 kişiden sadece 6’sı bulabildi

Bu bulmaca, gözlem yeteneğinizi ve detaylara olan dikkatinizi sınamak için tasarlandı. Ağacın eğimli dalları arasında kamufle edilmiş hayvan yüzlerini keşfetmeye çalışırken, siz de kendinizi bir dedektif gibi hissedeceksiniz. Peki, aralarında horoz, tavuk veya civciv bulunan bu hayvanları fark edebildiniz mi?
AĞAÇTAKİ 5 HAYVAN NEREDE?
Dikkatli bir göz, ağacın dallarının bazı hayvanların siluetlerini oluşturduğunu ve bazı yaprakların aslında hayvanların gözleri olduğunu fark edecektir. Bu görsel zeka oyunu sizi hem şaşırtacak hem de eğlendirecek.
Bulmaca uzmanları ağacın içinde gizlenmiş hayvan yüzlerini kısa sürede bulan kişilerin olağanüstü bir zekaya sahip olabileceğini belirtiyor.