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Resimdeki ikinci adamı 10 saniyede bulan, süper zeka sayılıyor! 130 IQ'nun altında olanlar bulamıyor!

İnternet aleminde hızla yayılan bu yeni bulmaca, zihinsel meydan okumalar arasında kendine sağlam bir yer edindi. Belirli bir süre içinde üç gizli kirazı bulmanız bekleniyor. Bu görev, özellikle kuşlar ve meyvelerin benzer renklerde tasvir edildiği için, oldukça güç. Görsel bulmacalar, popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. Peki, siz bu zorlu testte kirazları bulabilecek misiniz?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 16:33 Güncelleme 21 Haziran 2024, 16:33
Resimdeki ikinci adamı 10 saniyede bulan, süper zeka sayılıyor! 130 IQ’nun altında olanlar bulamıyor!

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Görme yeteneğinizi ve beyin kapasitenizi geliştirebilecek görsel zeka oyunları, birçok kişi için kaçınılmaz bir eğlence kaynağı haline gelmiştir. Bu bulmacalarda, detayları fark edebilme yeteneğinizi sınarken aynı zamanda zihinsel gelişiminize de katkı sağlıyorsunuz. Gergely Dudas, yani geniş çevrelerce tanınan Dudolf'un yarattığı bu görselde, renkli kuşlar arasında saklı üç kirazı bulmanız gerekiyor. Kuşlarla bütünleşen kirazları bulabilmeniz için gözlerinizi dört açmanız şart. Peki, siz bu zorlu testte kirazları bulabilecek misiniz?

Bu bulmaca, internet üzerindeki en çetrefilli zeka oyunlarından biri olarak görülüyor. Kirazları keşfetmenin sırrı, tasviri titizlikle incelemekte yatıyor.

Küçük kırmızı kuşlar, renk ve biçim itibarıyla kirazlara oldukça benzer bir şekilde dizayn edilmiş. Bu durum, gözlem yeteneğinizi şaşırtıcı derecede zorlayabilir.

Görselde, ilk bakışta fark edilmeyen üç kiraz mevcut ve bu detayları hızlıca fark etmek hiç de kolay değil.

Öte yandan, bu zorlu görevi başarıyla tamamlayanlar, doğuştan liderlik özelliklerine sahip olduklarına dair iddialarla da öne çıkıyor.

Eğer hala kirazların yerini keşfetmediyseniz, endişelenmeyin; aşağıda, kirazların konumunu detaylı bir şekilde açıklıyoruz.

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