Resimdeki ikinci adamı 10 saniyede bulan, süper zeka sayılıyor! 130 IQ’nun altında olanlar bulamıyor!

Görme yeteneğinizi ve beyin kapasitenizi geliştirebilecek görsel zeka oyunları, birçok kişi için kaçınılmaz bir eğlence kaynağı haline gelmiştir. Bu bulmacalarda, detayları fark edebilme yeteneğinizi sınarken aynı zamanda zihinsel gelişiminize de katkı sağlıyorsunuz. Gergely Dudas, yani geniş çevrelerce tanınan Dudolf'un yarattığı bu görselde, renkli kuşlar arasında saklı üç kirazı bulmanız gerekiyor. Kuşlarla bütünleşen kirazları bulabilmeniz için gözlerinizi dört açmanız şart. Peki, siz bu zorlu testte kirazları bulabilecek misiniz?