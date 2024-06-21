Otomobil sahiplerine en acil duyuru yapıldı! Eğer plakanıza bunu takmadıysanız...

Plakalarda yer alacak olan 15x15 mm boyutundaki karekod, aracın üretim yeri ve tarihi gibi bilgilere kolayca erişilmesini sağlayacak.

MEVCUT PLAKALARA ETKİSİ Bu yeni düzenleme mevcut plakaları etkilemeyecek. Yani araç sahipleri mevcut plakalarını değiştirmek zorunda değiller; bu yenilik yalnızca yeni plakalar için geçerli olacak.

Ayrıca, Avrupa Press Plaka (APP) olarak bilinen büyük ve kalın harf karakterlerine sahip plakaların kullanımı artık yasal olmayan bir uygulama olarak kabul ediliyor ve TÜVTÜRK muayenelerinden ağır kusurlu olarak geçemiyor.

CİDDİ PARA CEZALARI GELİYOR Plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesi ve sahte plaka kullanımı artık ciddi para cezalarıyla karşı karşıya. Bu cezalar, plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesi için 2.647 TL, sahte plaka kullanımı için ise 32.170 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte sahte ve modifiye edilmiş plakaların önüne geçilmesi ve Türkiye'deki araç trafiğinin daha düzenli ve güvenli hale gelmesi hedefleniyor.