Koltuk altına tuz sürmek bakın ne işe yarıyor! Kadınlar bu formülü çok sevecek

Tuz, cilt üzerinde peeling etkisi yaparak ölü deri hücrelerinin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bu sayede cilt daha yumuşak ve pürüzsüz bir hale gelir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Koltuk altına tuz sürmek oldukça basit bir uygulamadır. Bir miktar tuzu nemli koltuk altına sürerek masaj yapın ve birkaç dakika beklettikten sonra durulayın. Ancak, her cilt tipi farklıdır ve tuzun cilt üzerinde yan etkiler oluşturma ihtimali bulunabilir. Bu nedenle, uygulamadan önce mutlaka uzman bir doktora danışmak önemlidir.