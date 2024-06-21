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Ehliyetlerde çok mühim değişiklik! B sınıfı için artık bu şart resmen kaldırıldı

2024 yılı Şubat ayında Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme B sınıfı ehliyet sahipleri için büyük bir yenilik getiriyor. Artık B sınıfı ehliyet sahipleri belirli şartlar altında 125 cc'ye kadar motosiklet kullanma hakkına sahip olacak. Bu değişiklik özellikle büyük şehirlerdeki yoğun trafikte daha pratik ve ekonomik bir ulaşım aracı arayan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 13:30 Güncelleme 21 Haziran 2024, 13:30
Ehliyetlerde çok mühim değişiklik! B sınıfı için artık bu şart resmen kaldırıldı

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Yeni yönetmelikle A1 sınıfı motosiklet ehliyeti gerektiren 125 cc'ye kadar motorlar ticari amaçlar dışında B sınıfı ehliyet sahipleri tarafından da kullanılabilir hale geliyor. Bu motosiklet kullanımını geniş bir sürücü kitlesine açarak alternatif ulaşım seçeneklerini artırıyor.

BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİLİKLER

Bu hakkı elde etmek isteyen sürücüler için bazı önemli şartlar bulunmaktadır:

Ehliyet Yaşı: En az 2 yıllık B sınıfı ehliyet sahibi olmak gerekmektedir.
Sağlık Durumu: Trafik yönetmeliğince belirlenen sağlık şartlarını karşılamak şarttır.

EĞİTİM VE SINAV SÜREÇLERİ

Adayların, gerekli direksiyon eğitim derslerini başarıyla tamamlamaları ve uygulama sınavından geçmeleri gerekmektedir.

Sınavlardan başarıyla geçen adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından A1 sınıfı motosiklet kullanım sertifikası verilecektir. Bu sertifika, mevcut sürücü belgelerine ek bir kod eklenmeden doğrudan sistem üzerinden kaydedilecek.

Ancak, sürücüler isterlerse iki yıl içinde bu yeni sertifikalarını ehliyetlerine resmi olarak işletebilirler. Bu süreç, sürücülerin belgelerini güncel tutmalarını ve yeni haklardan yararlanmalarını kolaylaştırır.

YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

Yeni trafik yönetmeliği düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Böylece gerekli koşulları yerine getiren B sınıfı ehliyet sahipleri motosiklet kullanım hakkından hemen yararlanmaya başlayabilir. Bu, B sınıfı ehliyet sahiplerine motosiklet kullanımında daha fazla esneklik sunarak trafiğin daha dinamik ve çeşitli hale gelmesine katkı sağlar.

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