Ehliyetlerde çok mühim değişiklik! B sınıfı için artık bu şart resmen kaldırıldı

EĞİTİM VE SINAV SÜREÇLERİ Adayların, gerekli direksiyon eğitim derslerini başarıyla tamamlamaları ve uygulama sınavından geçmeleri gerekmektedir.

Sınavlardan başarıyla geçen adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından A1 sınıfı motosiklet kullanım sertifikası verilecektir. Bu sertifika, mevcut sürücü belgelerine ek bir kod eklenmeden doğrudan sistem üzerinden kaydedilecek.

Ancak, sürücüler isterlerse iki yıl içinde bu yeni sertifikalarını ehliyetlerine resmi olarak işletebilirler. Bu süreç, sürücülerin belgelerini güncel tutmalarını ve yeni haklardan yararlanmalarını kolaylaştırır.

YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA Yeni trafik yönetmeliği düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Böylece gerekli koşulları yerine getiren B sınıfı ehliyet sahipleri motosiklet kullanım hakkından hemen yararlanmaya başlayabilir. Bu, B sınıfı ehliyet sahiplerine motosiklet kullanımında daha fazla esneklik sunarak trafiğin daha dinamik ve çeşitli hale gelmesine katkı sağlar.