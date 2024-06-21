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Aşure günü ne zaman, hangi ay 2024? Muharrem ayı hangi tarihte başlayacak? Muharrem orucu ne zaman tutulur?

2024 yılında Kurban Bayramı'nın sona ermesitle birlikte, Muharrem ayının ne zaman başlayacağı ve aşure gününün tarihi de merak konusu oldu. Müslümanlar için büyük önem taşıyan bu ayda, pek çok kişi Muharrem ayının başlangıcını ve aşure gününü araştırmaya başladı. İşte 2024 yılı için Muharrem ayının başlangıç tarihi ve detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 13:10 Güncelleme 21 Haziran 2024, 13:10
Aşure günü ne zaman, hangi ay 2024? Muharrem ayı hangi tarihte başlayacak? Muharrem orucu ne zaman tutulur?

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İslam dünyasında "aşure ayı" olarak da bilinen Muharrem ayı, pek çok önemli olayın yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı özel bir dönemdir. İşte 2024 yılı için Muharrem ayına dair detaylar...

2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre, 2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu.

Buna göre; Bu yıl hicri yılbaşı, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor. Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

2024 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Hicri yılbaşı tarihinin belli olmasıyla birlikte bu yılın aşure günü tarihi de belli oldu.

Buna göre; Aşure günü, 17 Temmuz 2024 tarihinde ihya edilecek.

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu günlerin uygun olmasıyla ilgili şu bilgileri paylaşmıştır;

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, "Sıyâm", 202)

"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

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