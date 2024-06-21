Akıl yaşını tespit eden zeka testi! 13-20-35-50 kaç yaşındaysanız şak diye buluyor

4- En çok yemek isteyeceğiniz yiyecek hangisi?
Çikolatalı kek: 10 puan
Dürüm: 20 puan
Hamburger: 30 puan
Beyaz çikolata: 40 puan
Çikolata: 50 puan
5- En sevdiğin renk hangisi?
Yeşil: 10 puan
Sarı: 20 puan
Turuncu: 30 puan
Kırmızı: 40 puan
Mavi: 50 puan
6- Hangi evi seçerdin?
Lüks daire: 10 puan
Köy evi: 20 puan
Köşk: 30 puan
Villa: 40 puan
Klasik ev: 50 puan
7- En sevdiğin müzik türü hangisi?
Pop: 10 puan
Karışık: 20 puan
Rap: 30 puan
Klasik: 40 puan
Rock: 50 puan
8- Hangi sporu yaparsın?
Ralli: 10 puan
Yüzme: 20 puan
Futbol: 30 puan
Hokey: 40 puan
Beyzbol: 50 puan
9- En sevdiğin hayvan hangisi?
Zebra: 10 puan
Tavşan: 20 puan
Köpek: 30 puan
Zürafa: 40 puan
Panda: 50 puan
10- En sevdiğin hava hangisi?
Karlı: 10 puan
Parçalı bulutlu: 20 puan
Güneşli: 30 puan
Soğuk: 40 puan
Yağmurlu: 50 puan
180 ile 260 arasında bir puan aldıysanız zihinsel yaşınız 13 ila 20 yaşları arasındadır:
Sorumluluklarınızın farkında olsanız da, bunları her zaman yerine getirmeye kararlı değilsiniz.
Eğlenmekle sorumlu olmak arasında gidip geliyorsunuz.
Huysuz bir genç gibi davranabilirsiniz.
Cesursunuz ve risk almaktan korkmuyorsunuz.
Alışılmışın dışında düşünceleriniz var ve yeni, benzersiz fikirler buluyorsunuz.
Fikirlerinizi açıkça söylemekten çekinmiyorsunuz.
Öğrenmeye açıksınız ve yeni şeyler öğrenmeyi seviyorsunuz.
Daha ayakları yere basan bir insan olmak için kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.
Tutarlılığın başarı için önemli olduğunu öğrenmeniz gerekiyor.
270 ile 350 arasında bir puan aldıysanız zihinsel yaşınız 21 ila 35 yaşları arasındadır:
Bir yetişkin gibi davranır ve yaptığınız seçimlerin tüm sorumluluğunu üstlenirsiniz.
Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını keşfetmeyi seviyorsunuz.
Hedeflerinize ulaştığınızda hayattan daha çok zevk alıyorsunuz.
Hedef odaklı, cesur, azimli ve kararlısınız.
Hafta sonlarını kariyerinizi veya mirasınızı oluşturmanıza yardımcı olacak yeni şeyler keşfetmek için kullanmayı tercih edersiniz.
En büyük korkunuz genellikle finansal olarak birine bağımlı olmaktır.
360 ile 440 arasında bir puan aldıysanız zeka yaşınız 36 ila 50 arasındadır:
Bir yetişkin gibi düşünüp, davranıp ve hissedersiniz.
Yaşınızdan daha olgun ve akıllısınız.
Sizden ne istendiğini bilir ve rolünüzü yerine getirmek için sabırsızlanırsınız.
Güvenlik ve istikrara önem verirsiniz.
Önceliklerinizin farkındasınız.
Hafta sonlarını hayatınızı düzene sokmak, sevdiklerinizin ihtiyaç ve talepleriyle ilgilenmek ve günlük işlerinizi yapmak için kullanmayı tercih edersiniz.
440'tan fazla puan aldıysanız zeka yaşınız 51'den fazladır:
Hayatta ne istediğinizin tam olarak farkındasınız.
Hayattan zevk almak için zaman ayırırsınız.
Lüksün tadını çıkarırsınız ve ayrıntılara çok özen gösterirsiniz.
Kendi melodinize göre dans edersiniz.
Sıcak, arkadaş canlısı ve ilgili birisiniz.