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Akıl yaşını tespit eden zeka testi! 13-20-35-50 kaç yaşındaysanız şak diye buluyor

Kullanıcıların %90 oranında doğru sonuçlar verdiğini iddia ettiği bu test kısa sürede büyük ilgi gördü. Test, zeka yaşınızı anlamak için bir dizi sorudan oluşuyor. Bu sorular, tercihleriniz ve kişisel zevkleriniz üzerine kurulu. Her bir cevap için belirli puanlar verilir ve test sonunda toplam puanınıza göre zeka yaşınız belirlenir. İşte bu basit ama etkili mekanizma testin hızla yayılmasına yardımcı oldu.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 15:29 Güncelleme 21 Haziran 2024, 15:29
Akıl yaşını tespit eden zeka testi! 13-20-35-50 kaç yaşındaysanız şak diye buluyor

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Sosyal medyada kullanıcılar test sonuçlarını arkadaşlarıyla paylaşarak daha fazla kişinin bu testi denemesini sağlıyor. Testi hazırlayan uzmanlar testin bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarına olanak tanıdığını ve bu tarz testlerin kişisel farkındalığı artırabileceğini iddia ediyor.

1- Boş zamanlarında en çok ne yapmayı seversin?

Film dizi izlemek: 10 puan

Uyumak: 50 puan

Yemek yemek: 20 puan

Dışarıda gezmek, aktivite yapmak: 30 puan

Oyun oynamak: 40 puan

2- Hangi çiçeği seçersin?

Zambak: 10 puan

Papatya: 30 puan

Karanfil: 20 puan

Gül: 50 puan

Lale: 40 puan

3- En sevdiğin tatil yeri neresi?

Yeşillik alanlar: 10 puan

Plaj: 30 puan

Kamp: 50 puan

Çok sıcak alanlar: 20 puan

Karavanla seyahat: 40 puan

4- En çok yemek isteyeceğiniz yiyecek hangisi?

Çikolatalı kek: 10 puan

Dürüm: 20 puan

Hamburger: 30 puan

Beyaz çikolata: 40 puan

Çikolata: 50 puan

5- En sevdiğin renk hangisi?

Yeşil: 10 puan

Sarı: 20 puan

Turuncu: 30 puan

Kırmızı: 40 puan

Mavi: 50 puan

6- Hangi evi seçerdin?

Lüks daire: 10 puan

Köy evi: 20 puan

Köşk: 30 puan

Villa: 40 puan

Klasik ev: 50 puan

7- En sevdiğin müzik türü hangisi?

Pop: 10 puan

Karışık: 20 puan

Rap: 30 puan

Klasik: 40 puan

Rock: 50 puan

8- Hangi sporu yaparsın?

Ralli: 10 puan

Yüzme: 20 puan

Futbol: 30 puan

Hokey: 40 puan

Beyzbol: 50 puan

9- En sevdiğin hayvan hangisi?

Zebra: 10 puan

Tavşan: 20 puan

Köpek: 30 puan

Zürafa: 40 puan

Panda: 50 puan

10- En sevdiğin hava hangisi?

Karlı: 10 puan

Parçalı bulutlu: 20 puan

Güneşli: 30 puan

Soğuk: 40 puan

Yağmurlu: 50 puan

180 ile 260 arasında bir puan aldıysanız zihinsel yaşınız 13 ila 20 yaşları arasındadır:

Sorumluluklarınızın farkında olsanız da, bunları her zaman yerine getirmeye kararlı değilsiniz.
Eğlenmekle sorumlu olmak arasında gidip geliyorsunuz.
Huysuz bir genç gibi davranabilirsiniz.
Cesursunuz ve risk almaktan korkmuyorsunuz.
Alışılmışın dışında düşünceleriniz var ve yeni, benzersiz fikirler buluyorsunuz.
Fikirlerinizi açıkça söylemekten çekinmiyorsunuz.
Öğrenmeye açıksınız ve yeni şeyler öğrenmeyi seviyorsunuz.
Daha ayakları yere basan bir insan olmak için kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.
Tutarlılığın başarı için önemli olduğunu öğrenmeniz gerekiyor.

270 ile 350 arasında bir puan aldıysanız zihinsel yaşınız 21 ila 35 yaşları arasındadır:

Bir yetişkin gibi davranır ve yaptığınız seçimlerin tüm sorumluluğunu üstlenirsiniz.
Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını keşfetmeyi seviyorsunuz.
Hedeflerinize ulaştığınızda hayattan daha çok zevk alıyorsunuz.
Hedef odaklı, cesur, azimli ve kararlısınız.
Hafta sonlarını kariyerinizi veya mirasınızı oluşturmanıza yardımcı olacak yeni şeyler keşfetmek için kullanmayı tercih edersiniz.
En büyük korkunuz genellikle finansal olarak birine bağımlı olmaktır.

360 ile 440 arasında bir puan aldıysanız zeka yaşınız 36 ila 50 arasındadır:

Bir yetişkin gibi düşünüp, davranıp ve hissedersiniz.
Yaşınızdan daha olgun ve akıllısınız.
Sizden ne istendiğini bilir ve rolünüzü yerine getirmek için sabırsızlanırsınız.
Güvenlik ve istikrara önem verirsiniz.
Önceliklerinizin farkındasınız.
Hafta sonlarını hayatınızı düzene sokmak, sevdiklerinizin ihtiyaç ve talepleriyle ilgilenmek ve günlük işlerinizi yapmak için kullanmayı tercih edersiniz.

440'tan fazla puan aldıysanız zeka yaşınız 51'den fazladır:

Hayatta ne istediğinizin tam olarak farkındasınız.
Hayattan zevk almak için zaman ayırırsınız.
Lüksün tadını çıkarırsınız ve ayrıntılara çok özen gösterirsiniz.
Kendi melodinize göre dans edersiniz.
Sıcak, arkadaş canlısı ve ilgili birisiniz.

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