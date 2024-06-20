SON DAKİKA I Diyabakır’da büyük anız yangını: 3 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan ve 4 köyü tehdit eden büyük yangın çıktı.
Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan ve 4 köyü tehdit eden büyük yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyük bir alana yayılan yangının ardından Diyarbakır, Çınar, Mazıdağ ve Mardin'den çok sayıda itfaiye ve ambulans bölgeye sevk edildi.
ÖLÜ VE YARALI SAYISI YÜKSELDİ
Çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar Çınar Devlet Hastanesi ile kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını belirterek, şöyle konuştu:
"Otlar ve anız birlikte yanarak çok geniş alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ben de alandayım. Jandarma Komutanımız, kaymakamız, ekiplerimiz hepimiz alandayız. Şu anda söndürme çalışmalarını koordine içerisinde yürütüyoruz."
YANGIN KONTROL ALTINDA
Yangının olduğu bölgeye gelen Vali Ali İhsan Su, son yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
ÇOK SAYIDA BÖLGEDE ORMAN YANGINI
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplük alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlçeye bağlı Aladağ köyü yakınındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER BÖLGEDE
Bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
2 KÖY TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle Kiremitoba köyünün ardından Aladağ köyü de tahliye edildi.
Ezine ilçesinde çöplükte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle önce makilik alana, daha sonra da ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile kara araçları sevk edildi. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, alevlerin tehdit ettiği Ezine'ye bağlı Kiremitoba köyünün ardından Aladağ köyü de tahliye edildi.
Açıklamada, çevre yerleşim birimlerindeki vatandaşların yangına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.
TOMA'LAR BÖLGEDE
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile kara araçları sevk edildi. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, yangın söndürme çalışmalarına jandarmaya ait TOMA da katıldı. Alevlerin tehdit etmesi nedeniyle tahliye edilen Ezine'ye bağlı Kiremitoba ve Aladağ köylerinde bazı ev ve ahırlar yandı. Köylülerin yanan ev ve ahırları ekiplerle birlikte söndürmeye çalıştığı öğrenildi.
Öte yandan, Gelibolu'daki orman yangınının kontrol altına alındığı öğrenildi.
İLERLEME DURDURULDU
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplük alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangının ilerlemesini durduran ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
İlçeye bağlı Aladağ köyü yakınındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle Aladağ köyü Kiremitoba Mahallesi tedbiren tahliye edildi.
ÇOK SAYIDA YER ZARAR GÖRDÜ
Mahalledeki 3 katlı bir ev, ahır ve yem deposu yanarak kullanılamaz hale geldi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da bölgeye gelerek söndürme çalışmasına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Havanın kararmasının ardından yangının ilerlemesini durduran ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Orman Genel Müdürlüğü, Ezine'deki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
İZMİR'DE DE ZORLU MÜCADELE
İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Bergama'nın Ilgındere Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmaları 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz,8 su ikmal ve 6 dozer ile müdahalesi devam ediyor.
BAZI EV AĞILLAR TAHLİYE EDİLDİ
Orman Bölge Müdürlüğü, saat 14.00'te çıkan yangına ilk müdahalenin 14.15'te gerçekleştirildiğini aktardı.
Alevlerin kuvvetli rüzgarın etkisiyle yaklaştığı Sarıcalar Mahallesi'ndeki ormana yakın alanda bulunan bazı evler ve ağıllar tedbiren tahliye edildi.
BURSA'DA İLERLEME DURDURULDU
Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda etkili olan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Demirler Mahallesi yakınında bozuk orman alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin etkili olduğu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yaklaşık 250 hektar alanda etkili olan yangına, 200 araç, bine yakın personelle müdahale ediyor.
Ekipler, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Kuzköy Mahallesi'ne doğru ilerleyerek ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesini sürdürüyor. Havanın kararmasının ardından havadan müdahalenin kesildiği, ekiplerinin karadan müdahaleye devam ettiği öğrenildi.
Havanın kararmasının ardından yangının ilerlemesini durduran ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.