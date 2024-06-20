SON DAKİKA I Diyabakır’da büyük anız yangını: 3 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını belirterek, şöyle konuştu: "Otlar ve anız birlikte yanarak çok geniş alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ben de alandayım. Jandarma Komutanımız, kaymakamız, ekiplerimiz hepimiz alandayız. Şu anda söndürme çalışmalarını koordine içerisinde yürütüyoruz."

Diyarbakır Valisinin yangına dair açıklamaları! YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangının olduğu bölgeye gelen Vali Ali İhsan Su, son yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. ÇOK SAYIDA BÖLGEDE ORMAN YANGINI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplük alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlçeye bağlı Aladağ köyü yakınındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. EKİPLER BÖLGEDE

Bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.

Ezine'de yangın! Ekipler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.





2 KÖY TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI



Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle Kiremitoba köyünün ardından Aladağ köyü de tahliye edildi. Çanakkale Ezine'de yangın!

Ezine ilçesinde çöplükte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle önce makilik alana, daha sonra da ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile kara araçları sevk edildi. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, alevlerin tehdit ettiği Ezine'ye bağlı Kiremitoba köyünün ardından Aladağ köyü de tahliye edildi.