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Sahil resmindeki 4 kelime nerede? 172 kişi baktı yalnızca 3'ü zafere ulaştı

Son zamanlarda sosyal medyanın en popüler akımlarından biri olan zeka bulmacaları bu kez sahil temasıyla karşınızda. İnsanların dikkatini çeken ve onları meydan okumaya davet eden bu bulmacalar hem eğlenceli hem de zihin açıcı aktiviteler sunuyor. Bugün sizlere sahil kenarında keyifli bir gün geçiren üç çocuğun yer aldığı balık tutarken çekilmiş bir görsel paylaşıyoruz. Ancak bu sıradan bir sahil resmi değil, içerisinde dört gizli kelime barındırıyor ve bu kelimeleri bulmak için gözlerinizi dört açmanız gerekecek.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 12:27 Güncelleme 20 Haziran 2024, 12:27
Sahil resmindeki 4 kelime nerede? 172 kişi baktı yalnızca 3’ü zafere ulaştı

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Görselde yer alan yazılar ve çizgiler, çocukların etrafındaki objelerle benzer renklerde hazırlanmış, bu da kelimeleri bulmayı daha da zorlaştırıyor. Ancak dikkatli gözler, gizlenmiş kelimeleri hızla tespit edebilir. Peki, siz sahilde gizlenmiş bu kelimeleri görebilecek misiniz?

4 GİZLİ KELİMEYİ BULUN!

Bu zorlu görevde sahilin kenarında balık tutan üç arkadaş arasında gizlenmiş dört kelimeyi bulmanız gerekiyor. İşte bulmacamız:

DİKKATLE BAKMANIZ GEREKLİ

Görseldeki çizgilerin ve yazıların olduğu kısımları büyük bir dikkatle incelemelisiniz. Bu detaylar, çözüm yolunda sizi doğru cevaplara yönlendirecek.
Merak etmeyin, eğer kelimeleri bulmakta zorlanırsanız, cevaplar görselin en altında kırmızı çember içinde sizleri bekliyor olacak.

KELİMELERİ PAYLAŞIYORUZ

Tüm gizli kelimeleri başarıyla bulanları tebrik ederiz. Bulamayanlar için kelimeler şu şekilde yerleştirilmiştir:

1- TREN: Sağ tarafta oturan çocuğun olduğu yerdedir.
2- ECE: Sol tarafta oturan çocuğun kafasının sağ tarafında aşağı doğru yazılmıştır.

3- BOYA: Orta kısımda oturan çocuğun yanındaki mavi kutuda yazmaktadır.
4- FİŞ: Sol tarafta oturan çocuğun sepetinin üstünde yer almaktadır.

Bu zeka oyunu, hem dikkatinizi test etmek hem de eğlenceli bir aktivite sunmak için mükemmel bir fırsat. Şimdi sıra sizde; sahildeki dört gizli kelimeyi bulabilecek misiniz?

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