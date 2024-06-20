Canan Karatay’dan sabah kahvaltısı önerisi! Her derde deva sağlıklı ve lezzetli bu tarifi ilk kez açıkladı

Sağlıklı bir kahvaltı arayanlar ve yumurta severler için mükemmel bir seçenek olan bu tarif, beyin sağlığını güçlendirmek için ideal. İşte Prof. Dr. Canan Karatay'ın zeka açıcı tariflerinden biri olan Fırında Domatesli Yumurta'nın detayları...