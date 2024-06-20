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Canan Karatay'dan sabah kahvaltısı önerisi! Her derde deva sağlıklı ve lezzetli bu tarifi ilk kez açıkladı

Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı bir beyin için sabah kahvaltısında mutlaka tüketilmesi gereken, zeka arttırıcı tarifini ilk kez açıkladı. Karatay'ın önerdiği bu tarif, hem pratikliği hem de lezzetiyle dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 21:42 Güncelleme 20 Haziran 2024, 21:42
Canan Karatay’dan sabah kahvaltısı önerisi! Her derde deva sağlıklı ve lezzetli bu tarifi ilk kez açıkladı

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Sağlıklı bir kahvaltı arayanlar ve yumurta severler için mükemmel bir seçenek olan bu tarif, beyin sağlığını güçlendirmek için ideal. İşte Prof. Dr. Canan Karatay'ın zeka açıcı tariflerinden biri olan Fırında Domatesli Yumurta'nın detayları...

CANAN KARATAY'DAN ZEKA GELİŞTİREN KAHVALTILIK TARİF

📝 Malzemeler:

  • 🍅 4 adet domates
  • 🥚 4 adet yumurta
  • 🌶️ 2 adet sivribiber
  • 🧈 4 çay kaşığı tereyağı
  • 🧀 1 tatlı kaşığı eski kaşar
  • 🧂 Kristal kaya tuzu, karabiber, pul biber


👩‍🍳 Yapılışı:

🍅 Domates ve biberleri güzelce yıkayın. Domateslerin üst kısmını kesip, içlerini kaşık yardımıyla çıkarın.
🌶️ Biberleri temizleyip küçük küpler halinde doğrayın. Domates içlerini de aynı şekilde doğrayın ve biberlerle karıştırın.

🥄 Hazırladığınız karışımdan bir iki yemek kaşığı kadar domateslerin içine doldurun. Üzerine birer çay kaşığı tereyağı koyun ve yumurtaları kırın.
🧂 Tuz, karabiber ve pul biber serpin. Her bir domatesin üzerine bir tatlı kaşığı rendelenmiş eski kaşar ekleyin.

🔥 Önceden ısıtılmış 150 derece fırında, kaşar eriyip yumurtalar kayısı kıvamında kalacak şekilde pişirin.
🍽️ Sıcak servis edin ve kahvaltı keyfini doyasıya çıkarın!

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