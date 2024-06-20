



TOMA'LAR BÖLGEDE



İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile kara araçları sevk edildi. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, yangın söndürme çalışmalarına jandarmaya ait TOMA da katıldı. Alevlerin tehdit etmesi nedeniyle tahliye edilen Ezine'ye bağlı Kiremitoba ve Aladağ köylerinde bazı ev ve ahırlar yandı. Köylülerin yanan ev ve ahırları ekiplerle birlikte söndürmeye çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan, Gelibolu'daki orman yangınının kontrol altına alındığı öğrenildi.