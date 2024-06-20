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Çanakkale, İzmir ve Bursa'da alevlerle zorlu mücadele: Havadan karadan müdahale devam ediyor

SON DAKİKA... Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik ve daha sonra ormanlık alana sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği Ezine'ye bağlı Kiremitoba köyü ve Aladağ köyü boşaltıldı. Uzun uğraşların sonunda Orman Genel Müdürlüğü, Ezine'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Öte yandan İzmir Bergama ve Bursa'nın Büyükorhan'da da orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Her iki ildeki yangının ilerlemesi ekiplerin yoğun uğraşları sonrası durduruldu.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 15:16 Güncelleme 20 Haziran 2024, 23:24
Çanakkale, İzmir ve Bursa’da alevlerle zorlu mücadele: Havadan karadan müdahale devam ediyor

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplük alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlçeye bağlı Aladağ köyü yakınındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.

Ezine'de yangın!

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.



2 KÖY TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle Kiremitoba köyünün ardından Aladağ köyü de tahliye edildi.

Çanakkale Ezine'de yangın!


Ezine ilçesinde çöplükte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle önce makilik alana, daha sonra da ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile kara araçları sevk edildi. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, alevlerin tehdit ettiği Ezine'ye bağlı Kiremitoba köyünün ardından Aladağ köyü de tahliye edildi.



Açıklamada, çevre yerleşim birimlerindeki vatandaşların yangına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.



TOMA'LAR BÖLGEDE

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile kara araçları sevk edildi. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, yangın söndürme çalışmalarına jandarmaya ait TOMA da katıldı. Alevlerin tehdit etmesi nedeniyle tahliye edilen Ezine'ye bağlı Kiremitoba ve Aladağ köylerinde bazı ev ve ahırlar yandı. Köylülerin yanan ev ve ahırları ekiplerle birlikte söndürmeye çalıştığı öğrenildi.
Öte yandan, Gelibolu'daki orman yangınının kontrol altına alındığı öğrenildi.



İLERLEME DURDURULDU

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplük alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangının ilerlemesini durduran ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

İlçeye bağlı Aladağ köyü yakınındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle Aladağ köyü Kiremitoba Mahallesi tedbiren tahliye edildi.



ÇOK SAYIDA YER ZARAR GÖRDÜ

Mahalledeki 3 katlı bir ev, ahır ve yem deposu yanarak kullanılamaz hale geldi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da bölgeye gelerek söndürme çalışmasına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Havanın kararmasının ardından yangının ilerlemesini durduran ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.



KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Genel Müdürlüğü, Ezine'deki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bergama'da yangın!

İZMİR'DE DE ZORLU MÜCADELE

İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.



Bergama'nın Ilgındere Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmaları 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz,8 su ikmal ve 6 dozer ile müdahalesi devam ediyor.



BAZI EV AĞILLAR TAHLİYE EDİLDİ

Orman Bölge Müdürlüğü, saat 14.00'te çıkan yangına ilk müdahalenin 14.15'te gerçekleştirildiğini aktardı.

Alevlerin kuvvetli rüzgarın etkisiyle yaklaştığı Sarıcalar Mahallesi'ndeki ormana yakın alanda bulunan bazı evler ve ağıllar tedbiren tahliye edildi.



BURSA'DA İLERLEME DURDURULDU

Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda etkili olan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Demirler Mahallesi yakınında bozuk orman alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Alevlerin etkili olduğu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yaklaşık 250 hektar alanda etkili olan yangına, 200 araç, bine yakın personelle müdahale ediyor.

Ekipler, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Kuzköy Mahallesi'ne doğru ilerleyerek ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesini sürdürüyor. Havanın kararmasının ardından havadan müdahalenin kesildiği, ekiplerinin karadan müdahaleye devam ettiği öğrenildi.

Havanın kararmasının ardından yangının ilerlemesini durduran ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.


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