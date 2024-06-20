İZMİR'DE DE ZORLU MÜCADELE
İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Bergama'nın Ilgındere Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmaları 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz,8 su ikmal ve 6 dozer ile müdahalesi devam ediyor.
BAZI EV AĞILLAR TAHLİYE EDİLDİ
Orman Bölge Müdürlüğü, saat 14.00'te çıkan yangına ilk müdahalenin 14.15'te gerçekleştirildiğini aktardı.
Alevlerin kuvvetli rüzgarın etkisiyle yaklaştığı Sarıcalar Mahallesi'ndeki ormana yakın alanda bulunan bazı evler ve ağıllar tedbiren tahliye edildi.
BURSA'DA İLERLEME DURDURULDU
Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda etkili olan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Demirler Mahallesi yakınında bozuk orman alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin etkili olduğu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yaklaşık 250 hektar alanda etkili olan yangına, 200 araç, bine yakın personelle müdahale ediyor.
Ekipler, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Kuzköy Mahallesi'ne doğru ilerleyerek ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesini sürdürüyor. Havanın kararmasının ardından havadan müdahalenin kesildiği, ekiplerinin karadan müdahaleye devam ettiği öğrenildi.
Havanın kararmasının ardından yangının ilerlemesini durduran ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.