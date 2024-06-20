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Çanakkale, Ezine ve İzmir, Bergama'da alevlerle zorlu mücadele: Havadan karadan müdahale devam ediyor

SON DAKİKA... Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik ve daha sonra ormanlık alana sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği Ezine'ye bağlı Kiremitoba köyü ve Aladağ köyü boşaltıldı. Öte yandan İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 15:16 Güncelleme 20 Haziran 2024, 19:30
Çanakkale, Ezine ve İzmir, Bergama’da alevlerle zorlu mücadele: Havadan karadan müdahale devam ediyor

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplük alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlçeye bağlı Aladağ köyü yakınındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.

Ezine'de yangın!

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.



2 KÖY TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle Kiremitoba köyünün ardından Aladağ köyü de tahliye edildi.

Çanakkale Ezine'de yangın!


Ezine ilçesinde çöplükte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle önce makilik alana, daha sonra da ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile kara araçları sevk edildi. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, alevlerin tehdit ettiği Ezine'ye bağlı Kiremitoba köyünün ardından Aladağ köyü de tahliye edildi.



Açıklamada, çevre yerleşim birimlerindeki vatandaşların yangına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Bergama'da yangın!

İZMİR'DE DE ZORLU MÜCADELE

İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.



Bergama'nın Ilgındere Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmaları 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz,8 su ikmal ve 6 dozer ile müdahalesi devam ediyor.

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Çanakkale, Ezine ve İzmir, Bergama’da alevlerle zorlu mücadele: Havadan karadan müdahale devam ediyor
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