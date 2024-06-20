Bu kişiler için resmen sınav gibi geçecek! 22 Haziran dolunayı 5 burcu öyle bir vuracak ki... Astrologlar tek tek uyardı

Astrolojik olarak, bu dolunayın özellikle Oğlak burcu ve yükselen burcu etkileyen önemli değişimlere neden olabileceği belirtiliyor. Her burcun bu dönemde kariyer, ilişkiler ve toplumsal statü gibi alanlarda dikkat etmesi gereken özel konular bulunabilir. İşte dolunayın burçlara etkileri...