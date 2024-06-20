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Bodrum'da akılalmaz olay! İş insanı Kaya Sabancı darbedildi: Hastanelik oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde darbedilen iş insanı Kaya Sabancı (71), hastaneye kaldırıldı. Göltürkbükü Mahallesi'ndeki lüks bir sitede yaşamını sürdüren Sabancı, iddiaya göre, bir restoranın açılışında, site sahibinin korumaları tarafından saldırıya uğradı.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 05:37 Güncelleme 21 Haziran 2024, 05:48
Bodrum’da akılalmaz olay! İş insanı Kaya Sabancı darbedildi: Hastanelik oldu

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Bodrum'daki bir otelde yaşanılan bu skandal iş ve cemiyet dünyasını sarstı. İş insanı Kaya Sabancı otel sahibi ve korumaları tarafından saldırıya uğradı.

Kaya Sabancı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE GÖZLEM ALTINDA
Sabancı'nın sol gözüne darbe aldığı ve hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, hastane bahçesinde gazetecilere, Sabancı'nın sitenin sahibiyle daha önceden aralarında husumet olduğunu, kavganın da bu nedenle yaşandığını iddia etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kayran, olayla ilgili şikayetçi olacaklarını kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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