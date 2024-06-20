35-36-37-38-39 ve 40 derece üzeri sıcaklıklara karşı birebir! Evinizi buzdolabına çeviriyor

Vantilatör kullanımı, klimalara göre çok daha az enerji tüketir. Özellikle sıcak havalarda bu fark kendini daha net bir şekilde göstermektedir. Enerji tasarrufu sağlamak isteyenler için vantilatörler, klima kullanımının önüne geçen bir alternatif haline gelmiştir.
ADIM ADIM VANTİLATÖRÜNÜZÜ KLİMAYA ÇEVİRME YÖNTEMİ
Malzemelerin Hazırlanması: İlk olarak, geniş bir plastik şişeyi ortadan ikiye kesin. Bu şişenin üst kısmına küçük delikler açarak havanın çıkışını sağlayacak bir sistem oluşturun.
Buz Küplerinin Eklenmesi: Kesilen şişenin içine buz küpleri yerleştirin. Bu buzlar, vantilatörün üflediği havayı soğutarak klima etkisi yaratır.