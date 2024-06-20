35-36-37-38-39 ve 40 derece üzeri sıcaklıklara karşı birebir! Evinizi buzdolabına çeviriyor

Vantilatör kullanımı, klimalara göre çok daha az enerji tüketir. Özellikle sıcak havalarda bu fark kendini daha net bir şekilde göstermektedir. Enerji tasarrufu sağlamak isteyenler için vantilatörler, klima kullanımının önüne geçen bir alternatif haline gelmiştir.