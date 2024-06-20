30 saniye yürüyünce ölümle burun buruna geliyor! Hayatı bir anda tepetaklak oldu! Meğer pandemi döneminde...

Natacha Gray, hayatını aktif bir şekilde yaşarken ansızın gelen Kovid enfeksiyonu ile karşılaştığında her şey değişti. Fransız Alpleri'nden Mercan Resifi'ne kadar çeşitli maceralarla dolu bir hayat süren Natacha, hastalıkla birlikte hayatının büyük bir kısmını kanepeye mahkum olarak geçirdi. Başlangıçta hafif geçen hastalık, zamanla nefes alma sorunları ve kronik yorgunluk gibi ciddi belirtiler göstermeye başladı.
Gray, hastalığın sebep olduğu uzun süreli etkilerle mücadele ederken, fiziksel hareket kabiliyetini neredeyse tamamen kaybetti. Eskiden piyano çalmak gibi günlük aktiviteleri artık imkansız hale gelmişti. Ancak mücadelesine rağmen, şiir yazarak ve yavaş yavaş şarkılar bestelemeye başlayarak yaratıcı yanını canlı tuttu.
Tedavi sürecinde, uzun süreli Kovid kliniğinde aldığı destek ve terapi seansları, Gray'in iyileşme sürecinde kritik bir rol oynadı. Uzun yürüyüşlerle başlayan küçük adımlar, zamanla onun için büyük başarılar haline geldi. Chester Hayvanat Bahçesi'ne gidip tekerlekli sandalyeyle dolaşmak, onun için büyük bir başarı ve motivasyon kaynağı oldu.