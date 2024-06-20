SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

30 saniye yürüyünce ölümle burun buruna geliyor! Hayatı bir anda tepetaklak oldu! Meğer pandemi döneminde...

Natacha Gray, adrenalin dolu bir yaşam süren biri olarak dalış, tırmanış ve müzik gibi tutkularla dolu bir hayata sahipti. Ancak 2021 yılında Kovid-19'a yakalanması hayatını kökten değiştirdi. Hastalık, başlangıçta hafif geçse de, zamanla nefes alma güçlüğü, bitkinlik ve yoğun yorgunluk gibi semptomlarla kendini göstermeye başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 18:36 Güncelleme 20 Haziran 2024, 18:36
30 saniye yürüyünce ölümle burun buruna geliyor! Hayatı bir anda tepetaklak oldu! Meğer pandemi döneminde...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Natacha Gray, hayatını aktif bir şekilde yaşarken ansızın gelen Kovid enfeksiyonu ile karşılaştığında her şey değişti. Fransız Alpleri'nden Mercan Resifi'ne kadar çeşitli maceralarla dolu bir hayat süren Natacha, hastalıkla birlikte hayatının büyük bir kısmını kanepeye mahkum olarak geçirdi. Başlangıçta hafif geçen hastalık, zamanla nefes alma sorunları ve kronik yorgunluk gibi ciddi belirtiler göstermeye başladı.

Gray, hastalığın sebep olduğu uzun süreli etkilerle mücadele ederken, fiziksel hareket kabiliyetini neredeyse tamamen kaybetti. Eskiden piyano çalmak gibi günlük aktiviteleri artık imkansız hale gelmişti. Ancak mücadelesine rağmen, şiir yazarak ve yavaş yavaş şarkılar bestelemeye başlayarak yaratıcı yanını canlı tuttu.

Tedavi sürecinde, uzun süreli Kovid kliniğinde aldığı destek ve terapi seansları, Gray'in iyileşme sürecinde kritik bir rol oynadı. Uzun yürüyüşlerle başlayan küçük adımlar, zamanla onun için büyük başarılar haline geldi. Chester Hayvanat Bahçesi'ne gidip tekerlekli sandalyeyle dolaşmak, onun için büyük bir başarı ve motivasyon kaynağı oldu.

Ancak Gray'in iyileşme yolculuğu sadece fiziksel değil, duygusal ve finansal zorluklarla da doluydu. NHS ve genel sağlık sisteminin yetersizliği, uzun süreli Kovid hastalarının yaşadığı güçlükleri daha da derinleştirdi. Tedavi ve destek eksikliği, Gray'in ve benzer durumdaki diğer hastaların yaşamını zorlaştıran faktörlerden biri oldu.

Bugün, Gray iyileşme yolculuğunu mücadele dolu ama iyimser bir şekilde sürdürüyor. Eşi Tom'un desteğiyle birlikte, her gün yeni bir adım atıyor ve umut dolu bir geleceğe doğru ilerliyor. Kendi mücadelesini anlatan şarkılar bestelemeye devam eden Gray, topluma uzun süreli Kovid hastalarının yaşadığı zorlukları anlatarak farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Çanakkale, Ezine ve İzmir, Bergama’da alevlerle zorlu mücadele: Havadan karadan müdahale devam ediyor
Timur Cihantimur 2’nci kez hakim karşısına çıkıyor! Hapishane fotoğrafı ortaya çıktı: Eylem Tok mahkum kıyafetini giyince ’Allah’ı hatırladı
Kurban Bayramı tatili bitti dönüşler başladı! İstanbul yönünde yoğunluk!
NATO Genel Sekreterliği için tek aday Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaldı! Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis adaylıktan çekildi
Termometreyi gören inanamadı! Türkiye kavruluyor
Beşiktaş’tan Galatasaray’a transfer şoku! Okan Buruk’un gözdesi elden kaçıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi: Güçlü dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz
Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor
FETÖ’den NATO zirvesi öncesi ABD Başkanı Joe Biden’a mektup: Türkiye’yi şikayet ettiler! Hangi 3 ismi verdiler?
Mardin’de bir kadın üstsüz yürüdü: Beni siz delirttiniz | Hastaneye kaldırıldı
Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor
Kıyma makineli cinayette yeni gelişme! Doktor yayına bağlandı: Acile geldiler üstleri kan kokuyordu! Hatice’nin kızı tüm bildiklerini anlattı
Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti
Hakimle yasak aşk yaşayan iş insanı fotoğrafları paylaştı! Flaş iddia: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu
Yeni vergi reformu paketinde neler var? Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi! Yap-işlet-devret modeline yüzde 30’luk vergi
SON DAKİKA