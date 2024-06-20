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3 adet patatesle 15 dakikada tuzlu kek! Piknikte, denizde 3'er 5'er yiyeceğiniz patatesli tuzlu kek tarifi

Yaz mevsimi geldiğinde doğanın keyfini çıkarmak isteyenler için pratik bir lezzet önerisi: Tuzlu Kek! Sadece 3 adet patates ve 15 dakika içinde hazırlayabileceğiniz bu tarif, evinizdeki malzemelerle hızlıca hazırlanabilir ve piknik veya deniz kenarında keyifli vakit geçirmeniz için ideal bir seçenek sunuyor. İşte çocukların bayıla bayıla yiyeceği tuzlu kek tarifi...

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 17:41 Güncelleme 20 Haziran 2024, 17:41
3 adet patatesle 15 dakikada tuzlu kek! Piknikte, denizde 3’er 5’er yiyeceğiniz patatesli tuzlu kek tarifi

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Tuzlu kek, içeriğindeki patatesin doğal lezzetiyle zenginleşiyor ve hem doyurucu hem de besleyici bir alternatif sunuyor. Yaz aylarının enerjisini taşıyan bu tarif, hem sağlıklı hem de lezzetli bir atıştırmalık arayan herkesin favorisi olacak.

PATATESLİ KOLAY TUZLU KEK TARİFİ

MALZEMELER:

🥚 3 yumurta
🥛 1 su bardağı yoğurt
🌿 1 su bardağı sıvı yağ
🥔 3 orta boy patates (kabukları soyulmuş, küp küp doğranmış)

🥛 1 çay bardağı süt
🧅 1 adet orta boy rendelenmiş soğan
🧀 1 çay bardağı beyaz peynir
🧀 1 çay bardağı kaşar peyniri
🌿 1 su bardağı ince kıyılmış maydanoz, dereotu (yarı yarıya, isteğe bağlı)
🌶️ 1'er çay kaşığı pul biber, karabiber
🧂 1 tatlı kaşığı tuz
🍰 1 paket kabartma tozu
🌾 2,5 su bardağı un

YAPILIŞI:

🥚 Yumurtaları mikserle en yüksek devirde yaklaşık 3-4 dk beyazlaşıncaya kadar çırpıyoruz.
🥛 Sıvı yağ, yoğurt ve sütü ekleyip az çırpıyoruz. Ardından kabartma tozu ve unu da ekleyip iyice karıştırıyoruz.
🧀 Patates, peynir, rendelenmiş soğan, maydanoz ve tuz ile baharatları ekliyoruz.
🥄 Kaşıkla karıştırıp orta büyüklükte tepsiye döküp yaklaşık 175 derecede kızarana kadar pişiriyoruz.

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