2 çocuğunun kendinden olmadığını öğrenmişti: Soy bağı reddi davasında karar çıktı

Antalya'da bir otelin mutfağında çalışan Hüseyin A., 17 yıllık eşi Ş.T.'den boşandı. Hüseyin A., komşularının, çocukları için DNA testi yaptırmasını söylemesi üzerine babalık davası açtı.

Çocuklar E.A. (15), H.A. (12) ve E.A.'ya (9) DNA testi yapıldı. Testlerde Hüseyin A.'nın çocuklarının babası olmadığı saptandı. Gerçek baba ise Hüseyin A.'nın kuzeni çıktı. Hüseyin A. soy bağı davasını da kazandı. Karardan sonra çocukların geleceğinden endişe duyduğunu söyleyen Hüseyin A., şu ifadeleri kullandı: "Soy bağı davasını kazanınca 2 çocuk benim üstümden silindi. Ancak karşı taraf çocuklarla ilgilenmiyor. Bu yavruların geleceğinden endişe duyduğumdan dolayı, çocukların devlet korumasına alınmasını istiyorum. Yetkililerden destek bekliyorum."