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Yarın hastane, sağlık ocağı, eczane, noter açık mı kapalı mı 2024? 20 Haziran'da resmi kurumlar açık olacak mı?

Kurban Bayramı'nın sonuna geldik. Milyonlarca kamu ve özel sektör çalışanı 20-21 Haziran tarihlerinin de resmi tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki 20-21 Haziran'da hastane, sağlık ocağı, eczane, noter açık mı kapalı mı 2024? 20 Haziran'da resmi kurumlar açık olacak mı? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 23:13 Güncelleme 19 Haziran 2024, 23:13
Yarın hastane, sağlık ocağı, eczane, noter açık mı kapalı mı 2024? 20 Haziran’da resmi kurumlar açık olacak mı?

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Bu yıl 9 gün olarak idrak edilen Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelinirken, milyonlarca vatandaş 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günlerinin de resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Bayramın son günlerinde planlarını yapacak olan vatandaşlar için bu günlerin tatil olup olmadığı büyük önem taşıyor. İşte merak edilen detaylar...

20-21 HAZİRAN RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı 19 Haziran itibarıyla son buluyor. Hafta sonu ile birleştirilen bayram tatili kapsamında 20-21 Haziran kamu çalışanlarına idari izin olarak verilmişti.

Buna göre bu iki gün resmi tatil kapsamında değil.

BANKALAR HANGİ GÜN, NE ZAMAN AÇILACAK?

Bankalar, dört günlük Kurban Bayramı nedeniyle tatil olmuştu. Bayram ise 19 Haziran günü sonlanıyor. Öte yandan bayram tatili kamu çalışanları için 9 gün olarak açıklanmıştı. Kamu bankaları dışındaki bankaların bayramdan sonraki 20-21 Haziran günlerinde açık olması bekleniyor.

20-21 HAZİRAN'DA KARGO, HASTANE, AVM, NOTER, MARKET, BANKA VE BORSA AÇIK MI?

20-21-22-23 Haziran tarihleri, kamu idari izin olarak sayılıyor. Yani, kamu sektörüne ait olan kurum ve kuruluşlarda tatil devam edecek; noterler, devlet hastaneleri ve sağlık ocakları kapalı olacak.

Ancak kalan market, AVM, banka ve borsa ve kalan özel sektör alanları çalışmaya devam edecek.

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