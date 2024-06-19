Simpsonlar’dan tozu dumana katacak 2024 yılı kehaneti! Kötü günleri atlattık asıl şimdi...

Simpsonlar'ın bu tür konulara dikkat çekerek farkındalık yaratma çabası, hem izleyicilerin hem de çevre bilimcilerin dikkatini çekti. Ancak bazı eleştirmenler, dizinin karamsar senaryoları nedeniyle gereksiz yere korku yarattığını ve panik havası estirdiğini iddia ediyor.

Simpsonlar'ın gelecek bölümleri bu ve benzeri kehanetleri nedeniyle izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Ancak bu kehanetlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, ancak zamanla anlaşılacak.

Bu nedenle, Simpsonlar yine dünya gündemine oturmayı başaracak gibi görünüyor. Dizinin gelecekteki bölümleri, sadece eğlendirirken aynı zamanda ciddi tartışmalar başlatma potansiyeline de sahip.