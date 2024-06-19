Simpsonlar’dan tozu dumana katacak 2024 yılı kehaneti! Kötü günleri atlattık asıl şimdi...

Dizinin son bölümlerinden birinde, küresel ısınmanın neden olacağı iklim krizi vurgulanıyor. 2024 yılı, öngörülemeyen hava olayları ve sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle gıda üretiminde ciddi düşüşlere yol açabilir. Dizi, bu durumun dünya genelindeki besin kaynaklarını nasıl etkileyeceğine dair kasvetli bir tablo sunuyor.
SİMPSONLAR'DAN 2024 YILI KEHANETİ!
Dizi artan sıcaklık ve değişen çevre koşullarının tarım ürünlerinin besin değerlerini düşüreceğini ve bu durumun insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratacağını vurguluyor.
Bu kehanet özellikle gıda güvenliği konusunda zaten hassas bir dengede olan küresel gıda ağını daha da zorlayacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.