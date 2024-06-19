Perşembe, Cuma özel bankalar açık olacak mı? 20-21 Haziran bankalar açık mı 2024? İş Bankası, Garanti, TEB, Yapı Kredi...

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2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazartesi günü başlayıp 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek şekilde planlanmıştır. Bayram tatilinin ardından ise vatandaşlar bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilmek için bankaların çalışma durumunu merak ediyorlar. Peki, 20-21 Haziran bankalar açık mı 2024? Perşembe, Cuma özel bankalar açık olacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI, TATİL Mİ? Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, EFT ve havale yapılabiliyor mu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;