Cildinizin ışıl ışıl olmasının sırrı bunda gizli! Canan Karatay’dan altın gibi tavsiye...

Antioksidan Özellikleri: Zeytinyağı, içerdiği antioksidanlar sayesinde cildi serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur. Bu özellikleri sayesinde zeytinyağlı sabun, cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Nemlendirici Etkisi: Zeytinyağı , cildi derinlemesine nemlendirir ve kuruluğu giderir. Zeytinyağlı sabun da bu nemlendirici özellik sayesinde cildi besler ve yumuşatır.

İltihap Önleyici Etkisi: Zeytinyağı , ciltteki iltihaplanmayı önler ve cildin iyileşme sürecini hızlandırır. Bu özelliği sayesinde zeytinyağlı sabun, sedef hastalığı gibi cilt problemlerine de iyi gelir.

Cilt Temizliği: Zeytinyağlı sabun, doğal bir temizleyici olarak cildi derinlemesine temizler ve gözenekleri açar. Aynı zamanda cildin yağ dengesini düzenler ve sivilce oluşumunu engeller.

Doğal ve Güvenli: Zeytinyağlı sabun, kimyasal içermez ve doğal yollarla üretilir. Bu nedenle cilde herhangi bir zarar vermez ve hassas ciltlerde dahi güvenle kullanılabilir.

Sonuç olarak, zeytinyağlı sabun kullanımı cilt sağlığı için oldukça faydalıdır. Hem besleyici hem de koruyucu özellikleri sayesinde cildinizi doğal ve sağlıklı tutar. Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerilerine kulak vererek, zeytinyağlı sabunu cilt bakım rutininize dahil edebilir ve cildinizin sağlıkla parlamasını sağlayabilirsiniz.