TAKVİM yazdı! Bodrum tarifesi garibanın dudağını uçuklattı: Kahvaltıya 2 bin, plaja 6 bin TL veren kesesi dolgunlara, büyük şok!

ÇEŞME'DE SU+EKMEK ÜCRETİ: 90 TL

Bir başka su krizi de Çeşme'de ortaya çıktı. günübirlikçilerle birlikte nüfusu 500 bine ulaşan, bayram tatili süresinde 1 milyon rekorunu kırmaya hazırlanan Çeşme'de bazı restoranlar müşterilerinden su ve ekmek için ekstra para almaya başladı. Kişi başına 90 lira su ve ekmek ücreti faturalara yansımaya başladı. Tatilciler duruma tepki gösterirken, fişlerini, faturalarını sosyal medyada paylaşarak fırsatçı restoranları afişe etti.