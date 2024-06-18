İstanbul Sarıyer’de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı! Soğutma çalışmaları sürüyor

SARIYER BELEDİYE BAŞKANI AKSU AÇIKLADI: ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yangının çıktığı ağaç atıkların depolandığı alana gelen Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, yangının kontrol altına alındığı fakat soğutma çalışmalarının birkaç saat daha süreceğinin belirterek, "Burası, budanan ağaçların ve toplanan çalıların atıldığı bir alan. Biz bunu büyükşehir belediyemizle bayramdan önce görüşmüştük. Bayramdan sonra da burayı, büyükşehrin atık toplama alanına deplase edecektik. Bir talihsizlik oldu. Bugün akşamüzeri burada bir yangın çıktı. Fakat itfaiye ekiplerimiz olsun İSKİ, Büyükşehir, Emniyet Müdürlüğü, Kaymakamlık olduğu gibi herkes seferber oldu. Şu anda tamamen kontrol altına alınmış durumda. Arada bir alevin artması vatandaşlarımızı endişelendirmesin, iş makineleriyle alttaki kısımların da soğutulması amacıyla yapılan bir çalışma. Birkaç saat daha bu söndürme, soğutma çalışmaları devam edecek. Hepimize geçmiş olsun. Endişelenecek bir durum yok. Ölen yaralanan yok. Yangının neden çıktığıyla ilgili şu an elimizde bir veri yok. Kaç metre olduğunu bilmiyoruz. Yıllar boyu bu depolanmış. Belki içinde gazlar oluşmuş, onlarında etkisi olabilir. O nedenle bilim insanlarıyla da bir araya gelip daha detaylı bir açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağız" şeklinde konuştu.