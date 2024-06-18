Kurban etinden evde sucuk tarifi: 1 KG kıyma ile kurutmadan, makinesiz kolay sucuk yapımı! 40 yıllık kasap bile hayran kalacak

Baharat Ayarı: Baharat miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Acı sevenler için daha fazla acı biber eklenebilir. Yoğurma: Malzemeler iyice karıştıktan sonra, tuz ekleyin ve tekrar yoğurun. Yoğurma işlemi, malzemelerin birbirine iyice özleşmesini sağlamak için önemlidir.

Dinlendirme: Yoğurduğunuz sucuk harcını, streç filmle sararak veya hava almayacak bir kapta buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirin. Bu süre, baharatların ve sarımsağın lezzetini ete geçirmesine yardımcı olur.

Şekillendirme: Dinlenen harcı dolaptan çıkarıp, sucuk şekline getirin. Bunun için streç film veya streçle kaplanmış bir poşet yardımıyla, elinizle bastırarak şekil verin. Kalıp, sucuğunuzun kolayca dilimlenmesini sağlar.

Saklama: Şekillendirilmiş sucukları tekrar streç filmle sararak veya hava almayacak şekilde bir kapta saklayın. Dondurucuda uzun süre saklayabilirsiniz.