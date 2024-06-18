Buz kalıplarını böyle kullananlar yandı! Resmen zehir saçıyor

Bu durum, içeceklerle alınan buzun sağlık için potansiyel bir risk taşımasına neden olabilir. Ayrıca, bazı durumlarda evlerde kullanılan suyun bileşimi, içindeki mineraller veya klor seviyeleri sağlık için uygun olmayabilir.

Bu durumda, bu suyun dondurulup buz haline getirilmesiyle elde edilen buz kalıpları da sağlık riski oluşturabilir.