Buz kalıplarını böyle kullananlar yandı! Resmen zehir saçıyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, serinlemek isteyenlerin tercihi genellikle içeceklerine buz eklemek oluyor. Ancak son zamanlarda uzmanlardan gelen uyarılar, bu alışkanlığın ciddi sağlık riskleri taşıdığını ortaya koyuyor.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, serinlemek isteyenlerin tercihi genellikle içeceklerine buz eklemek oluyor. Ancak son zamanlarda uzmanlardan gelen uyarılar, bu alışkanlığın ciddi sağlık riskleri taşıdığını ortaya koyuyor.
BUZ KALIBI KULLANANLAR DİKKAT
Uzmanlara göre, evde yapılan buz kalıpları sağlık açısından büyük tehlike oluşturabilir.
Buz kalıplarının içerisinde bulunan suyun kalitesiz olması veya kalıpların düzenli temizlenmemesi durumunda, çeşitli bakteri ve mikroorganizmaların üremesi mümkün olabilir.
Bu durum, içeceklerle alınan buzun sağlık için potansiyel bir risk taşımasına neden olabilir. Ayrıca, bazı durumlarda evlerde kullanılan suyun bileşimi, içindeki mineraller veya klor seviyeleri sağlık için uygun olmayabilir.
Bu durumda, bu suyun dondurulup buz haline getirilmesiyle elde edilen buz kalıpları da sağlık riski oluşturabilir.
Uzmanlar, bu potansiyel risklerin önüne geçmek için şu önerilerde bulunuyor: